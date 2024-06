El dietazo del 80%, la moneda de cambio de Martín Menem para empujar la ley ómnibus en Diputados

Según informaron fuentes de la cámara baja, Menem planteó a los jefes de bloques la posibilidad de subir las dietas en tres cuotas para que, de esa manera, los haberes llegaran a $2.2 millones luego del último incremento. A eso debería sumarse los ingresos por representación y desarraigo. En actualidad, las dietas no superan $1.3 millones y sólo llegan a $2 si reciben aportes por vivir lejos.

La propuesta no fue bien recibida por las autoridades de bancada y deja lejos las dietas de Diputados en comparación con las del Senado, donde hace dos meses los bloques votaron una resolución para aumentarse hasta $4 millones, con un ajuste por la paritaria legislativa. El último aumento fue del 9% en mayo y si bien los jefes de bloque no quiere cobrarlo, Victoria Villarruel sostiene que no puede darlo de baja.