Toto Caputo pagará 13% en dólares en seis meses por los u$s 1.000 millones de deuda que tomó

El ministro Toto Caputo juntó los u$s 1.000 millones que fue a buscar al mercado internacional de deuda y destacó que tuvo una sobreoferta por el bono que emitió en pesos, pero que se suscribió en dólares. De la operación se desprende que quienes invirtieron se llevarán un retorno de más de 13% en dólares en seis meses.

Los intereses capitalizables no se pagan, sino que se suman al capital y despejan el panorama financiero inmediato. Si no se pagan intereses, es más fácil lograr superávit financiero.

Ganancia suculenta en seis meses

Este bono demandará un pago de intereses fuerte en seis meses. El primer pago será el 30 de noviembre. Ese día, el Tesoro girará 169.330 millones de pesos, equivalentes a casi cinco veces el superávit financiero de marzo.

El dólar futuro para esa fecha cotiza en $ 1.298. A este precio, Estado pagará el equivalente a 130 millones de dólares.

Quienes optaron por el Bonte, nombre de este instrumento, se llevarán 130 dólares por cada 1.000 que hayan invertido. Es un retorno del 13% en divisa en un semestre. Si el inversor cerró la operación con un contrato de futuros, se aseguró una ganancia suculenta.

“Van a pagar $ 169.330 millones, equivalentes a u$s 130 millones, o 13%”, dijo a Letra P Sebastián Menescaldi, director de Eco Go. “Por eso, cuando arranque a cotizar, probablemente suba su precio, el premio fue alto”, puntualizó.

Nicolás Gadano, economista jefe de Empiria, llegó a un resultado similar. "El 29,5% anual en pesos, si el tipo de cambio se mantiene en este nivel, es una tasa en dólares muy alta, pero no sabemos en dónde va a estar el tipo de cambio", dijo. "Si la operación se cierra en el mercado de futuros, la renta en dólares es muy fuerte", le explicó a Letra P.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ngadano/status/1928045565918495224&partner=&hide_thread=false Un detalle del nuevo bono 2030 en $ es q, en contraste con las LECAP y BONCAP, paga intereses, no capitaliza. El primer cupón de noviembre 2025 pagará más de $160 mil millones, 4,8 veces el total de intereses en $ pagados y registrados en el resultado fiscal caja en marzo pasado — Nicolas Gadano (@ngadano) May 29, 2025

Una especulación que hacen operadores amigos al ministro es que se haya buscado deliberadamente marcar el territorio para una segunda colocación con menor tasa.

Dólar a la baja

Si el plan del Gobierno es exitoso y el dólar baja -algo que los economistas no ven en el escenario más probable, porque la divisa no baja de $ 1.150 en plena liquidación de la cosecha gruesa-, la ganancia será aún mayor.

Cuanto más bajo sea el precio del dólar, mayor será el rendimiento de los inversores del exterior que apostaron por el Bono del Tesoro (Bonte) de Caputo.

El Bonte, además, tiene un put u obligación de recompra. Vence el 30 de mayo de 2030, pero el inversor puede devolverlo a fines de mayo de 2027, cuando comience la campaña electoral presidencial que definirá la suerte del proyecto de Javier Milei.

El Gobierno debe sumar dólares vía endeudamiento para cumplir o acercase a la meta de reservas que pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para mediados de junio, debería reunir hasta u$s 5.000 millones. Pero este tipo de colocaciones y el repo que se negocia con bancos por unos u$s 2.000 millones elevan la meta en u$s 1.500 millones.