Victoria Villarruel confirmó el pacto con Unión por la Patria y cedió lugares clave en comisiones de control

Para aliviar los conflictos que afronta en el Senado , Victoria Villarruel cumplió el pacto que tenía con Unión por la Patria (UP) para cederle más lugares en comisiones. A través de una resolución, el peronismo sumó poder en las de control, como la de seguimiento de deuda y la de implementación del Código Procesal Penal.

A través del decreto presidencial 41, este jueves la vicepresidenta completó la integración de comisiones y UP resultó el más favorecido. Este fue su acuerdo que la titular del Senado tuvo con la bancada más numerosa para nombrar el último 7 de mayo al secretario administrativo, Emilio Viramonte Olmos , quien renunció intempestivamente el último viernes, molesto porque todavía no le delegaron las facultades.

Aun así, Villarruel quiere cumplir su parte. La semana pasada recategorizó a 250 personas que trabajan en la cámara alta. Y este jueves mejoró la posición de UP en comisiones que le permitirán hacerle sentir el rigor a Javier Milei . En la bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda en el Exterior, la senadora Lucila Crexell (Provincias Unidas), le dejó su cupo al peronismo, que se quedó con seis de los diez lugares reservados para el Senado.

Con estos números, el jefe de UP, José Mayans, podrá sostener la presidencia de la comisión que debe monitorear la negociación con el FMI. Es la misma que visitó Luis Caputo en 2018, no terminó bien y ocasionó que el ahora ministro de Economía no quiera volver a pisar el Congreso.