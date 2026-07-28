El peronismo pide abrir el grupo de amistad con Brasil por la crisis entre Javier Milei y Lula Da Silva

La pelea entre Javier Milei y su colega de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , logró hacer ruido en Diputados , sin actividad por el receso invernal. El peronismo reclamó la reunión del grupo de amistad con el vecino país, creado hace poco más de un mes. Lo preside Gino Visconti , el riojano que responde a Martín Menem .

"Vamos a exigir que sea citado con urgencia", confiaron a Letra P fuentes de Unión por la Patria (UP), que integran el Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con Brasil. Otra alternativa que tiene el peronismo es citar a la Comisión de Mercosur, que preside Eduardo Valdés . No esperan que abra por este tema la de Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de la oficialista Juliana Santillán .

“Un presidente dedicó su vida a unir pueblos, construir puentes y fortalecer la integración de América del Sur. El otro dedica cada día a sembrar odio y divisiones al insultar al presidente de un país hermano y principal socio comercial”, sostuvo Valdés al conocer los ataques de Milei a Lula, durante un acto de su rival en las elecciones, Flávio Bolsonaro .

El conflicto se desató el pasado sábado, cuando en el acto de Bolsonaro, en San Pablo, Milei calificó a Lula de "ladrón", "presidiario" y "basura socialista". También cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes , llamándolo "basura calva" luego de que este le impidiera visitar en prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro , padre del candidato opositor.

LULA y MILEI: Un presidente dedicó su vida a unir pueblos, construir puentes y fortalecer la integración de América del Sur. El otro dedica cada día a sembrar odio y divisiones al insultar al presidente de un país hermano y principal socio comercial. Lamentablemente, al primero…

El gobierno brasileño expresó sus quejas, a través de la embajada argentina en Brasil. Consultado por la prensa local, Lula ignoró a Milei. "¿Quién es ese tipo?", respondió. El diputado de UP Jorge Taiana , excanciller, presentó un proyecto de repudio y apuntó a la participación en el acto del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno , lo que le otorga carácter oficial a la visita. "La afrenta y los agravios al gobierno de Brasil en su propio país ponen en riesgo los lazos históricos de hermandad y cooperación estratégica entre ambas Naciones”, señaló.

Milei respondió a través del archivo. Recordó que Lula colaboró a través de sus asesores en la campaña presidencial de Sergio Massa. Remarcó además que hace poco tiempo su colega estuvo en Argentina, visitó a Cristina Fernández de Kirchner, pero no pidió ir a la Casa Rosada. Hasta lo acusó de ser parte del ataque en redes sociales contra Argentina, que sucedió después de la final del mundial de fútbol.

Los grupos de amistad

Los Grupos Parlamentarios de Amistad son un mecanismo que existe hace una década en el Congreso y consisten en reunir a legisladores de diferentes bloques políticos en comisiones que no tienen la facultad de dictaminar, pero se usan para afianzar las relaciones con los países.

Para las embajadas resultan muy útiles para hacer lobby por los tratados internacionales que buscan aprobar en el parlamento. Con el recambio de diciembre, se crearon nuevos GPA y el oficialismo se encargó de presidir los más importantes. Por caso, China tuvo una relación privilegiada: su grupo lo encabeza Santillán, la diputada que define la agenda internacional en el Congreso.

El libertario Bertie Benegas Lynch preside el de Estados Unidos; mientras que Damián Arabia quedó a cargo del GPA con la Unión Europea. Estas comisiones se armaron con la presencia de embajadores y celebración de todos los bloques. No fue el caso del de Brasil. La oposición pedirá juntarlo cuanto antes.