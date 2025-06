La nueva fiscal antidrogas de Martín Llaryora promete mano dura en una zona caliente de Córdoba

La magistrada, de 43 años, nacida en Santiago del Estero y recibida con el título de abogada en la Universidad Nacional de Córdoba ( UNC ), afirma que no tiene miedo de cumplir este nuevo rol de su carrera en lo que se denomina la “triple frontera”.

"Cuando me dijeron que trabajaría en San Francisco, muchos me dieron el pésame. No tengo un preconcepto y alguien tiene que hacer este trabajo. La gente tiene que saber que quien comete un delito va a la cárcel; que quien las hace, las paga”, le dijo Bortolussi a Letra P.