Martín Llaryora endurece el discurso para tratar de morderle votos a Javier Milei sin soltar el centro

El gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , no dirá que empezó la campaña política rumbo a octubre, pero las líneas de acción ya están marcadas para disputar el voto del electorado que, en compulsas de medio término, se vuelca a marcas nacionales. Antes fue Cambiemos y sus breves mutaciones. Hoy es La Libertad Avanza de Javier Milei .

Como contó Letra P , las encuestas muestran una foto previsible que no sorprende al Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial. Llaryora dice abiertamente que el oficialismo nacional ganará en Córdoba. Milei tiene alta aprobación, pero el gobierno cordobesista también. Incluso, en muchos informes, están palo a palo.

Para disputar ese electorado compartido, la estrategia del PJ local asoma: cuando Llaryora interpele a ese sector cercano ideológicamente con algunas políticas de Milei no tendrá pruritos en mostrarse su cara más violeta.

“Le hemos pedido al Congreso que sancione una normativa que agrave la resistencia a la autoridad, esto no puede seguir así, tenemos que defender a los policías”, sostuvo el gobernador. Con el objetivo de no escupir para arriba, Llaryora aclaró que estos episodios no ocurren sólo en Córdoba. “Nosotros los estamos visibilizando”, se anotó un poroto a la valentía.

llaryora ambulancias salud.jpeg Martín Llaryora cuestionó al gobierno de Javier Milei en un acto de gestión en Córdoba

El Ministerio de Seguridad de la provincia -liderado por Juan Pablo Quinteros, el exjuecista que se lleva de diez con Patricia Bullrich- informó que desde enero de 2024 a la fecha se registraron 610 incidentes con agresiones contra el personal policial en ejercicio de sus funciones.

“Hay que tener una postura clara, no hay que ser tibios. No podemos tener seguridad si no se respeta a la policía”, dijo Llaryora, con la tónica del discurso de campaña.

El gobernador venía girando hacia la derecha en materia de seguridad. De hecho, Letra P adelantó la semana pasada que el cordobesismo intentará reponer en la Legislatura la ley antipiquetes para regular la protesta en las calles.

Superávit de Córdoba vs. superávit libertario

El violeta libertario se destiñó a blanco cuando Llaryora mostró el costado social de las políticas públicas en materia de salud. “En Córdoba, no pasa lo que pasa en el Garrahan”, remató el acto de gestión con un dardo sensible, pero efectivo.

El argumento del recorte a favor del superávit fiscal que usa Toto Caputo fue el objetivo del ataque en la presentación de las ambulancias. “Nuestra provincia sostiene el superávit fiscal y lo utilizamos como una herramienta al servicio de la comunidad, impulsando inversiones que mejoran la calidad de vida de los cordobeses”, dijo Llaryora. La eficiencia en el gasto cruzada por categorías morales de lo que es bueno y lo que es malo.

El llaryorismo plantea que acaba de sumar a un actor político de peso al discurso. El arzobispo Ángel Rossi encabezó un abrazo solidario en el cordón hospitalario de Córdoba. Pidió estar cerca de quienes más sufren. En el Panal no se hicieron cargo del reclamo y afirman que el confesor de Jorge Bergoglio es un aliado inesperado en la batalla contra Milei.

El ajuste de Javier Milei y un mensaje al centro

Llaryora jugará en todos los extremos ideológicos. Para el electorado republicano, que valora la inversión estatal en infraestructura y “progreso”, el gobernador hizo algunas consideraciones sobre la inequidad en la distribución de los recursos y el repliegue del Estado nacional.

Este mes, los giros automáticos de la Nación a Córdoba llegaron a $461.259,8 millones en mayo. Un 8,3% por encima del mismo período en 2024 en términos nominales y 26% abajo a valores constantes. El achique sirve para potenciar el esfuerzo de la inversión estatal que Llaryora busca reflejar en cada acto de gestión.

llaryora lamothe cfi.jpg Martín Llaryora no informó si participará de la reunión con gobernadores en el CFI que dirige Ignacio Lamothe

Las críticas a Milei por el ajuste a las provincias se mantendrán constantes en la campaña que empieza a ponerse en marcha, pero claramente en Córdoba cuidarán las formas. Por caso, al cierre de esta nota la casa de gobierno no confirmaba si Llaryora participará de la cumbre de gobernadores prevista para este martes en el Centro Federal de Inversiones (CFI).

La vicegobernadora Myrian Prunotto ya estaba en la Ciudad de Buenos Aires para ocupar la silla en caso de ser necesario, aunque este medio pudo saber que Llaryora viajará mañana a Buenos Aires para entregar un premio a los productores de la película cordobesa La Zurda. El acto será en la Casa de Córdoba.

Llaryora no escatima mostrarse como un rudo opositor en los límites de su provincia, pero está claro que cuida el vínculo institucional con la Casa Rosada, un punto que, quizás explique, porque es tan cauteloso cuando de movidas de mandatarios se trata.