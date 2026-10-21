Con ayuda de Martín Llaryora y Larreta, Diputados aprobó el proyecto que blinda la ley de tierras de CFK.

La Libertad Avanza (LLA) logró aprobar en Diputados con modificaciones el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que de esta manera volverá a debatirse en el Senado . Se incorporó la ley de tierras de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), que limita las compras de extranjeros en el país. Fue clave la ayuda del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora .

El proyecto establece un procedimiento sumarísimo para los desalojos y restricciones a las expropiaciones y modernización del Registro de Propiedad. El proyecto fue aprobado en general con 124 votos a favor y 119 en contra, cinco por debajo de la mayoría requerida. Las seis abstenciones fueron decisivas.

Cinco cordobeses que responden al mandatario pptaron por abstenerse de la votación: Carlos Gutiérrez , Carolina Basualdo , Juan Schiaretti , Ignacio García Aresca y Alejandra Torres . Sólo rechazó el proyecto de esa provincia Juan Brügge . La otra abstención fue la de Álvaro González , cercano a Horacio Rodríguez Larreta.

Los cordobeses integran el bloque Provincias Unidas (PU). La bancada una vez más se dividió. Los gobernadores radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy) aportaron sus votos; pero volvieron a desmarcarse los diputados del bloque que provienen del radicalismo: Mariela Colettta , Martín Lousteau y Pablo Juliano .

Argentina Federal (Salta y Misiones) también se fragmentó. El bloque que responde al gobernador de Tucumán (Independencia), Osvaldo Jaldo , rechazó todos los proyectos del gobierno. Parece que en la Casa Rosada no respondieron a sus últimos pedidos.

Con 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones, se aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. pic.twitter.com/lfLd0jG7wV — Diputados Argentina (@DiputadosAR) October 21, 2026

La ayuda de Martín Llaryora

El capítulo de tierras tuvo 239 votos a favor, cuatro negativos y seis abstenciones. De esta manera, cuando se trate en la cámara alta, será necesaria una mayoría especial para bloquear este artículo. La ley de inviolabilidad de la propiedad privada quedó con tres de los seis capítulos originales. El proyecto enviado al Senado por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Fue una estrategia del oficialismo en Diputados para evitar que deroguen el DNU 70/23 en la sesión de la semana pasada. Lo consiguió y dejó al Senado ante la disyuntiva de tomar su versión original o no.

El interbloque del peronismo tiene 25 miembros, lo necesario para bloquear una mayoría especial. De todos modos, la jefa de LLA, Patricia Bullrich, no tiene fecha para tratar el proyecto y, aún así, la ley de tierras está vigente por una cautelar de la Corte Suprema de Justicia.

El proyecto aprobado quedó recortado respecto al texto original. En comisiones del Senado fue eliminado el capítulo que derogaba el Registro Nacional de Viviendas (ReNaBaP). El texto original proponía derogar la ley de tierras y ese capítulo se derogó luego de una masiva movilización en agosto.

Cuando se trató el proyecto del Senado, también se eliminó el artículo que derogaba la ley de manejo del fuego, una norma impulsada por Máximo Kirchner para impedir que un terreno incendiado sea utilizado por 50 años.

"Respetar la propiedad privada es garantizarle a cada uno que el fruto de su trabajo no se lo va a sacar ni un delincuente ni un burócrata de turno", sostuvo Santiago Santurio, de LLA, miembro informante del oficialismo. Le respondió Diego Giuliano, de Unión por la Patria (UP). “El concepto de propiedad privada, de la manera absoluta que ustedes lo plantean, ni los romanos, que fundaron el derecho civil, lo plantean en esos términos. Ustedes se basan en el código napoleónico”.

Desalojos y expropiaciones

Si este proyecto prospera, cuando se trate de cambio de destino, deterioro o obras nocivas, los desalojos podrán hacerse dentro de las 72 horas de dictada la primera providencia, con asistencia de Defensor Oficial.

Cuando haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a organismos competentes para asegurar una alternativa habitacional, sin perjuicio de la continuidad del proceso. Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de diez días hábiles.

"Si uno piensa que el problema habitacional se va a solucionar usurpando viviendas, lo único que va a lograr es que nadie quiera alquilar. Es fundamental que, cuando hay una ocupación, rápidamente ese derecho le sea restituido a quien es dueño de la propiedad", sostuvo Santurio.

| @Turios: “El límite del Estado es importante para el derecho de los ciudadanos, no puede tomar un bien que no le corresponde y por eso establecemos parámetros claros sobre de qué forma se puede declarar un bien de uso público y revisar la expropiación logrando el menor daño… pic.twitter.com/b2tGNwo4C7 — Diputados Argentina (@DiputadosAR) October 21, 2026

Menos expropiaciones

Las expropiaciones serán más restrictivas. Deberán pagarse con indemnizaciones y lucro cesante, que en ningún caso podrá exceder el 30% del valor del daño, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior.

El cambio más grande es que los inmuebles no podrán ser tomados a valores fiscales, sino a que el monto será actualizado conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), más una tasa de interés nominal activa del Banco de la Nación Argentina, devengada desde la mora hasta el momento del efectivo pago.

En cuanto al Registro de Propiedad, se incorporan herramientas tecnológicas que permitan la digitalización integral del sistema registral y que habiliten la presentación de documentos en soporte electrónico.

Además, se incorpora el uso de firma digital conforme a la normativa vigente y la implementación de sistemas de registración que aseguren la inalterabilidad, integridad y trazabilidad de la información.

“Pretendían llevarse puesta la Ley de Tierras, la Ley de Integración Sociourbana de los Barrios Populares en la Argentina y la Ley de Manejo del Fuego. Fracasaron en el Senado y quedó bastante poco de aquel disparate del ministro Sturzenegger. No porque el gobierno haya entrado en razones, sino por los cuestionamientos institucionales, judiciales, pero, sobre todo, por la presión de gran parte de la sociedad”, concluyó el debate Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).