Diego Santilli hablará por pantalla ante la industria de Córdoba y Llaryora cruzará a Milei por los impuestos

El jefe de Gabinete Diego Santilli participará del 18° Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba ( UIC ) que se hará este jueves en el Centro de Convenciones de la ciudad. Invitado por el nuevo presidente , el metalúrgico José Manuali , la intervención del alfil de Javier Milei será por videoconferencia.

Letra P pudo reconstruir con fuentes cercanas al funcionario libertario que seguirá la línea del Coloquio de IDEA, donde instó al sector privado a invertir y comprometerse políticamente de cara al futuro electoral. Allí planteó el '27 como una encrucijada entre "avanzar o ir para atrás". También prometió construir las mayorías necesarias para consolidar las reformas.

Quizás el Colo no pudo viajar por los compromisos oficiales ya asumidos y la maratónica jornada en el Congreso. O quizás para evitarse la amarga experiencia que atravesó su antecesor en el cargo Guillermo Francos en la edición de septiembre del año pasado, justo en la puerta de las elecciones bonaerenses y las nacionales. Recibió el frío de los industriales, se fue sin aplausos y el entonces titular Luis Macario le tiró reclamos ordenados en 10 puntos.

A más de un año, los pedidos consensuados con la Unión Industrial Argentina en ese “Decálogo del nuevo contrato productivo” siguen en el tintero y el malhumor es total. La UIC lo viene reflejando en sus monitoreos trimestrales y en las valoraciones que hacen en los pasillos.

No hay dudas la industria cordobesa apoya el rumbo de orden macro y control de la inflación, pero hoy varios industriales consultados por este medio coinciden en que “están padeciendo” la política de Milei.

Presión sobre los costos, los impuestos que no bajaron y un tipo de cambio por debajo de las expectativas del sector exportador siguen en la lista de demandas que seguramente Manuali pondrá sobre la mesa.

Santilli, que hace un par de meses dijo que era mentira que cerraran muchas fábricas, cumplirá con una de las citas del establishment cordobés más importante de año. ¿Pedirá el apoyo del sector, la extensión del voto de confianza a Milei en la búsqueda de su reelección? Es probable. Ya lo hizo en el Coloquio de IDEA, al igual que Toto Caputo en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Menos impuestos, el pedido de manual

Los industriales saben que los logros no pueden hacerse en cuatro años y la reducción de la presión impositiva será una de los ejes que planteará Manuali en su debut como presidente de la UIC.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, aprovechará el evento para dar un paso más en la construcción de su relación con un sector en el que su antecesor Juan Schiaretti se movía como pez en el agua. La incorporación de Fernando Sibila como ministro de Industria fue un gesto directo al sector. “Es uno de ellos”, repiten en los pasillos del Panal, como se conoce al centro cívico provincial.

Llaryora y Sibilia, también con el ministro de Bioagroindustria Sergio Busso, alimentaron la previa con la presentación de la nueva ley de promoción industrial. El gobernador usará sus minutos de exposición para mostrar el contraste con la gestión nacional y fortalecer el vínculo con una pata insoslayable de la economía productiva cordobesa. Como contó Letra P, Llaryora se define y muestra como opositor. La idea del "pacto de reelecciones" no parece probable y el posible que el cordobesista sea la piedra en el zapato de Santilli y su promesa de sacar las reformas.

CÍRCULO ROJO Córdoba: José Manuali hizo toda su carrera en Pertrak, donde lideró una transformación productiva



Su historia explica la agenda para un sector atravesado por la apertura económica



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Como el tópico impositivo promete llevarse toda la atención y Córdoba sigue teniendo la fama de “cara”, Llaryora insistirá con herramientas que proponen el trueque de menos gravámenes a cambio de inversión.

Hace poco, presentó ese plan en la Bolsa de Comercio, palacio de las ideas liberales. Fue el propio mandatario el que pidió ese escenario para presentar el programa Impuesto por Inversión (IPI), que prevé inversiones por $240.500 millones y más de 3000 empleos directos e indirectos en el noroeste y el sur provincial.

Buscará correr esa papa caliente que son los impuestos -y que los industriales reprochan de manera transversal a la Casa Rosada y al Panal- con un reencuadre del problema. “El verdadero problema fiscal de Córdoba son los impuestos nacionales a cambio de la nada misma, no los impuestos provinciales. El enorme aporte fiscal de la provincia a la Nación que es prácticamente una exacción y la calculamos en unos 4000 millones de dólares anuales”, adelantó una fuente de la mesa chica del gobernador, al tanto de los lineamientos del discurso de este jueves a las cabezas de la industria.

La lista de invitados de la industria de Córdoba

Bajo el lema “Hacer futuro. En un mundo que cambia, la industria transforma”, el Coloquio propone un espacio de encuentro público-privado. También participará presencialmente Raúl Jalil, gobernador de Catamarca.

La jornada comenzará con la presentación de “Cinco formas de hacer industria”, a cargo de Josefina Schapira, ceo del centro de estudios Perspectivas Sociales, y la apertura institucional de Manuali y Llaryora.

El análisis económico estará a cargo de Miguel Kiguel, director ejecutivo de Econviews. La transformación tecnológica y los desafíos industriales serán abordados por Tim Lillie y Pepe Cafferata, socios de McKinsey & Company, junto a referentes de Grupo Arcor y Renault, quienes compartirán experiencias sobre gestión, operaciones y competitividad.

El programa también incluirá la participación de Martín Rappallini, presidente de la UIA; la mirada sobre la coyuntura política de Martín Rodríguez Yebra, secretario de redacción de La Nación; y el análisis internacional de Andrés Repetto, quien presentará la conferencia “La era del Caos”. La jornada contará, además, con las palabras de Daniel Passerini, intendente de la ciudad de Córdoba.