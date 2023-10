El tridente que conforman los intendentes Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Fernando Espinoza (La Matanza) terminó por consolidarse este martes en el cierre de campaña bonaerense de Unión por la Patria (UP) como el brazo territorial que, desde los municipios que gobiernan, se puso a la cabeza de la campaña por la reelección Axel Kicillof . Empujados por una iniciativa estratégica, la desintegración del polo de poder territorial que encarnaba Martín Insaurralde y la sintonía fina con el mandamás bonaerense y su mano derecha y jefe de Asesores, Carlos Bianco , están en franco ascenso en la antesala de lo que será la reconfiguración del peronismo después de la elección del domingo.

El paisaje de las grandes movilizaciones del peronismo bonaerense cambió en este tramo final de la campaña. Ya no se ven las largas cuadras de las columnas de La Cámpora que solían copar cualquier estadio ni las decenas de banderas celestes de Nuevo Encuentro. Tampoco la tracción multitudinaria de aquellos intendentes que se alineaban bajo el ala de Insaurralde. El tridente mostró convocatoria y poder de movilización. Todas las tribus peronistas estuvieron presentes y el lema se mantiene: "Todos y Unidos". El sector no busca la confrontación abierta; como contó Letra P, primero buscan ganar y, por el momento, no hay margen para la interna.