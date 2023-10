Sergio Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Fernando Espinoza y Andrés Larroque sonríen arriba de un camión saludando a una multitud en La Matanza, la capital del peronismo. No importan las internas ni las tensiones que los atraviesan. En los once días que quedan de campaña hasta llegar a la veda electoral, Unión por la Patria (UP) va a mostrarse unido y trabajando por la reelección del gobernador y por poner al ministro candidato en el ballotage. No hay margen para que las internas lastimen la campaña. Las discusiones quedarán para la etapa postelectoral, cuando llegue la hora de que el peronismo reestructure sus liderazgos.