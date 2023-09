“Nuestra provincia no es una isla. Decían que queríamos separarnos, aislarnos de la situación política, y acá estamos. No desdoblamos las elecciones, vamos juntos con Sergio en la boleta, con los municipios, boleta completa, porque sin la nación no hay oportunidades para una provincia que necesita más recursos”, dijo y dejó en offside al pelotón de gobernadores que decidió jugar su propio partido desdoblando elecciones, tomando una distancia que de todos modos no fue suficiente para evitar la derrota. No lo dijo, pero el mensaje de Kicillof puede leerse: no soy Omar Perotti ni Jorge Capitanich ni Sergio Uñac ni Mariano Arcioni.