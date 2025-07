Acuerdo PRO-LLA en la Ciudad: el Riesgo Patricia Bullrich y la advertencia de Vidal a Mauricio Macri

Los libertarios quieren ganar y Bullrich es quien mejor mide en las encuestas. Un acuerdo con el macrismo dejaría la victoria servida en bandeja por amplio margen. Podría sacar más de 50 puntos. Pero a la ministra de Seguridad la precede una fama que no la favorece. La lealtad no es su fuerte. En LLA hay quienes prefieren no tentar al destino. Esperan que Bullrich llegue al Senado y se posicione allí como una figura de control a Victoria Villarruel, pero prefieren que no se sienta tan empoderada.