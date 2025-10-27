Diputados: Martín Menem arma un interbloque y busca romper al peronismo para llegar al cuórum

Empoderado por la victoria en las elecciones legislativas de este domingo, donde el oficialismo ganó en 15 provincias y sumó más de 60 bancas, Martín Menem puso manos a la obra para dominar la Cámara de Diputados . Su plan consiste en formar un interbloque oficialista, con todas las fuerzas aliadas, y romper a UP para llegar al cuórum.

El riojano quedó fortalecido con la victoria de este domingo, por ser el armador del partido. En su entorno creen que tiene asegurada su reelección como presidente del cuerpo y no deberá sentir el rigor de Santiago Caputo , a quien en una entrevista de este mediodía el diputado simplemente nombró como experto en comunicación. No le dio más entidad que esa.

En el primer bosquejo, Menem apuesta a llegar con esta jugada a tener mayoría propia (129 votos), sin siquiera tocar la puerta de Provincias Unidas, el flamante bloque que armó un grupo de gobernadores y apiló derrotas este domingo . Se trata de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes), el único que se anotó un triunfo.

Estos mandatarios, con socios como Nicolás Massot , podrían alcanzar entre 15 y 19 votos. Para evitar que sean árbitros del cúorum, el oficialismo apuesta a quebrar UP y lograr que los gobernadores de esa fuerza armen un bloque satélite, con la mira en votar con el Gobierno. La mira está puesta en Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), quien se muda en diciembre al Senado , donde el Gobierno busca un esquema similar. Estos dos ayudaron con ausencias y votos afirmativos durante 2024.

En la cámara alta, el aporte de esta dupla podría nada menos que facilitar los dos tercios al Gobierno (48 votos), sin pedir otro voto del peronismo. Es el número necesario para nombrar candidatos a jueces de la Corte o el procurador general.

Lo números de Martín Menem

Las victorias de La Libertad Avanza (LLA) en provincias grandes (Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires) y las buenas performances en distritos chicos, permitieron escalar la representación en la cámara baja. Con los cómputos de este domingo, tendrá 93 votos, aunque la suma, como explicó Letra P, contempla las figuras del PRO y la UCR que se filtraron en las nóminas violetas.

Voceros de Mauricio Macri y de los gobernadores radicales aliados (el mendocino Alfredo Cornejo y el chaqueño Leandro Zdero), informaron este lunes que el PRO y el radicalismo mantendrán sus bloques propios. En LLA no reniegan de esa decisión y hasta alientan realineamientos, como una bancada de libertarios blue con la tropa PRO de Patricia Bullrich.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1982790169406189797&partner=&hide_thread=false Milei consideraba un triunfo lograr 86 bancas en #Diputados, pero el contundente triunfo de LLA le permite festejar con creces



Con el escrutinio provisorio, el bloque oficialista logró superar el tercio que permite sostener vetos presidenciales y evitar un juicio… pic.twitter.com/fQUebKqGTc — LETRA P (@Letra_P) October 27, 2025

Pero en el Gobierno necesitan que haya un interbloque oficialista, porque sólo así podrían exigir la mayoría de los espacios en las comisiones, que se reparten por sistema D'hont. Los números son auspiciosos. La suma de LLA y PRO, con la elección del domingo, arroja 110 votos. Cornejo y Zdero pueden aportar dos diputados con mandato hasta 2027 (Lisandro Nieri y Gerardo Cipollini), además de los tres radicales violetas que siguen hasta esa fecha: Mariano Campero, Federico Tournier y Luis Picat.

Las cuentas de LLA agregan como potenciales aliados al entrerriano Francisco Morchio (cercano al gobernador Rogelio Frigerio), la exPRO santafesina Verónica Razzini; los exlibertarios Oscar Zago y Eduardo Falcone; y el binomio que responde al gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego: Nancy Picón Martínez y el entrante Fabián Martín.

Cerca de la mayoría

Con estos realineamientos, entre propios y aliados, el oficialismo tendría 121 votos. Los 11 que puedan aportar Catamarca y Santiago del Estero serían decisivos para el cuórum y por eso les tocarán la puerta. También habría un intento para convertir en aliado al trío de Osvaldo Jaldo, el único gobernador que en 2024 se fue de UP para armar un bloque y votar con Javier Milei.

"Son diputados que en 2024 votaron la mitad de las veces con nosotros, así que no creo que en la etapa siguiente quieran seguir órdenes de La Cámpora", señalaron a Letra P fuentes de LLA.

La obsesión de Menem es tener primera minoría (el bloque más grande) y aspirar a un potencial cuórum propio desde el 10 de diciembre, mediante un interbloque -una figura aceptada en Diputados, aunque no figura en el reglamento-, porque de esa manera podrá distribuir mayoría de espacios en las comisiones a figuras afines.

Esto permitiría controlar las presidencias y las votaciones. Por fuera de este esquema, además, el oficialismo confía en afianzar el acuerdo con los gobernadores de Salta (Gustavo Sáenz), Misiones (Hugo Passalacqua) y Neuquén (Rolando Figueroa), que sumarán ocho votos. El historial de esta fuerza también los tiene como aliados frecuentes de LLA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1982787134726566151&partner=&hide_thread=false LLA ganó en seis de las ocho provincias que eligieron representantes para el #Senado, donde alcanzará un bloque de 20 bancas



Será la segunda minoría y superará el tercio (25) con ayuda del PRO



UP, que perdió seis escaños, tendrá 28



Las dos quedan lejos de los 37… pic.twitter.com/oKZHL6zwhk — LETRA P (@Letra_P) October 27, 2025

La Corte Suprema en la mira

La alianza con Santiago del Estero y Catamarca podría darle al Gobierno sus frutos en el Senado, donde desde diciembre los mandatarios controlarán cuatro votos. Zamora estará como jefe de sus coterráneos Elia Moreno y José Neder. Jalil controla a Guillermo Andrada, a quien lo ubicó en un bloque aparte, llamado Convicción Federal, que tiene cuatro bancas y es parte del interbloque de UP.

Con los resultados del domingo, este espacio sumará 28 bancas, tres por encima del tercio del Senado. Si se mantienen unidos, no podrán ser ignorados ante el eventual envío de pliegos para completar la Corte Suprema de Justicia o la Procuración General. Sin los cuatro de Catamarca y Santiago del Estero, UP pierde ese poder de fuego.

En la Casa Rosada tienen ese dato y están dispuestos a jugar con el pedido para que ambos mandatarios junten a su tropa, tal vez en el mismo bloque Convicción Federal, que completan Raúl Salino (San Luis), Carolina Moises (Jujuy) y el riojano Fernando Rejal. La rosca empieza estos días. Hay tiempo hasta el 10 de diciembre.