Interna libertaria: Patricia Bullrich se quedó con un cargo clave en el bloque de LLA de Diputados

Patricia Bullrich no para de pelear por poder en el Congreso , donde recalará el 10 de diciembre como jefa del bloque de La Libertad Avanza del Senado . Este martes, la ministra de Seguridad logró que Silvana Giudici , su figura de confianza en Diputados, sea secretaria parlamentaria de la bancada oficialista. La diputada compartirá el cargo con su par libertario Nicolás Mayoraz .

La definición la tomó Martín Menem, quien así logra un equilibrio de poder , mientras pelea por sumar peso en el Senado a través de la neuquina Nadia Márquez y el fueguino Agustín Coto . Otro pedido de Bullrich es que Luis Petri tenga una de las vicepresidencias.

El nuevo cuadro de autoridades del bloque LLA sucedió durante un masterclass sobre el trabajo parlamentario que tuvieron los nuevos miembros del bloque La Libertad Avanza en la oficina de la comisión de Presupuesto, ubicada en el tercer piso del edificio anexo de la cámara baja.

Los principales oradores fueron Giudici, Mayoraz (que preside la comisión de Asuntos Constitucionales), Márquez (secretaria parlamentaria y senadora electa), Gabriel Bornoroni (Jefe de bloque), Bertie Benegas Lynch (presidente de la comisión de Presupuesto); y asesores de Menem, como el secretario parlamentario, Adrián Pagán .

Los más de 50 postulantes electos se sentaron en butacas a escuchar. Karen Reichardt y el cordobés Gonzalo Roca se ubicaron en primera fila, con un cuaderno para tomar nota. Desde el fondo escuchó los consejos Sebastián Pareja , junto a los bonaerenses que lo acompañaron en la lista.

Hoy participé en una reunión con el Presidente @JMilei junto con los bloques de diputados y senadores del PRO y LLA con @KarinaMileiOK @PatoBullrich y @MenemMartin Las reformas que hacen falta para salir adelante definitivamente serán impulsadas por este gran equipo que hará… pic.twitter.com/kiodnaH4nD

"Se abordaron temas reglamentarios, administrativos y de comunicación. Todos coincidieron en que el foco de los próximos meses será lograr aprobar las leyes que envíe el Ejecutivo", señalaron en LLA a través de un comunicado.

La masterclass para novatos y novatas

La capacitación en el anexo dejó varios consejos para los nuevos libertarios. La principal, que ya la había dado Bullrich una semana antes, es que no es conveniente para un oficialismo trenzarse en discusiones en el recinto cuando están garantizados los votos para aprobar los proyectos.

"A veces tenemos que entender que nos llevamos las leyes y ellos los discursos", dijo Giudici, tal vez temerosa de que novatos y novatas de LLA con pasado televisivo quieran protagonizar escenas triunfalistas. Márquez conmovió a los presentes con anécdotas sobre sesiones maratónicas.

La neuquina dijo que llegó a estar sesionando en la previa de la intervención de un familiar cercano, al que finalmente pudo acompañar. El mensaje es claro: no habrá contemplaciones para que agendas personales interfieran en la dinámica legislativa que necesita el Gobierno.

Otro consejo que se brindó fue por la prensa: si bien nadie mencionó que había que "odiar" a los periodistas, como repite Milei, sí se hizo hincapié en que no convenía enredarse en "chimentos de peluquería" fomentados por cronistas. "Somos oficialismo. Tenemos que cuidarnos", se escuchó de parte de uno de los expositores, del equipo de Menem.

Los capacitadores relataron la importancia de sostener "un discurso coherente", esto es, no contradecirse. Benegas Lynch, tuvo su frase de antología: "No contraten asesores", solicitó. Consideró que siempre es mejor ser ahorrativo.

Continúa la capacitación libertaria en el Senado

Bullrich está entusiasmada con tener poder en el Congreso y pelea en todos los frentes. Hace diez días envió a ocho miembros del PRO en Diputados a La Libertad Avanza. Fue en respuesta a las vacilaciones de Mauricio Macri para plegar a los amarillos a un interbloque. En los próximos días podrían sumarse nuevas fugas.

Este miércoles, la ministra de Seguridad -que tiene en su foto de WhatsApp su imagen con el Congreso de fondo- reunirá por segunda vez en una semana al bloque de LLA en el Senado, esta vez en el anexo de la cámara alta. Hace siete días el cónclave fue en la Casa Rosada, con una arenga que sirvió para confirmar a la ministra como jefa.

Reemplazará en ese cargo al jujeño Ezequiel Atauche, quien pide sostener la comisión de Presupuesto. El otro puesto en juego es la presidencia provisional: el puntano Bartolomé Abdala quiere seguir, pero en la Casa Rosada la cuestionan su vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Ese lugar lo podría ocupar Márquez o Agustín Coto. La neuquina podría ser el brazo operativo de Bullrich en el recinto, pero sus terminales serán siempre Karina Milei y Menem. La ministra hasta ahora pudo medirse con esta dupla, pero no faltarán tensiones, como la presidencia de Acuerdos, uno de los cargos más importantes del Senado. La senadora electa lo quiera para ella. Sus dirigidos, para el menemista Juan Carlos Pagotto.