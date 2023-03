“Yo goberné a 20 millones de argentinos”. María Eugenia Vidal tira chapa cuando se le pregunta qué la diferencia de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich , las dos figuras del PRO formalmente lanzadas a la pelea por la Casa Rosada. Aunque repite que le “encantaría” ser presidenta y no para de viajar por el país pese a que es diputada por la Ciudad, insiste con que aún no está anotada en la carrera. Es sólo una cuestión de forma; la exgobernadora está en campaña y al único que no enfrentaría en interna es a Mauricio Macri . Contra él no “porque tiene un liderazgo que los demás dirigentes no tenemos”, sentencia. ¿Vice del ingeniero? “Hay que esperar que él decida”, gambetea –a medias– la pregunta, durante la entrevista en el segundo piso del edificio de la corresponsalía Buenos Aires de Letra P . Hace equilibrio en la grieta amarilla, dice que no se siente “ni halcón ni paloma” y que las tribus “solo discuten matices”, pero cuando habla del oficialismo muestra las garras: “ Alberto Fernández y Kicillof no hicieron nada bien; tienen un cero en gestión de gobierno”. Horacio y Macri, 9.

Machaca con el tema aumento de precios y seguridad y dice que no hay tiempo: a diferencia de Macri , afirma que “bajar la inflación no es fácil”, pero es posible y avisa que la situación es peor que la de 2015, por lo que “la política económica no podrá ser gradual, tiene que ser profunda y más rápida”.

-Me pregunto si le hubieran dicho eso a un hombre… Me siento María Eugenia, alguien decidida a dar las peleas que haya que dar. Soy alguien que dialoga cuando hay que dialogar.

-¿Es posible el diálogo con este nivel de grieta?

-No siento tensión entre firmeza y diálogo. Hay cosas que no se negocian. En la provincia conseguí cosas a través del diálogo.

-¿Cuáles?

-La derogación de las jubilaciones de privilegio, por ejemplo. Nunca tuve mayoría y lo conseguimos con el aporte de partidos opositores.

-Por momentos pareciera que eso del diálogo es para la tribuna, que se lo traga la grieta.

-La grieta entre el oficialismo y nosotros no me preocupa. Me preocupa la grieta entre la política y los argentinos. Esa es la grieta que tenemos que desmontar de manera urgente, es una grieta justificada; (los políticos) no podemos dar respuestas a problemas importantes después de 40 años de democracia.

-¿Es culpa solo del oficialismo o también de ustedes, la oposición?

-Corrupción ha habido en muchos espacios, pero el oficialismo tiene más explicaciones que dar. Tenemos una vicepresidenta condenada. Ella retrocedió sobre una decisión que, a todas luces, es desigual: cobra 126 jubilaciones mínimas.

-No es ilegal…

-No importa si es legal. ¿Está bien? Qué mensaje le está dando a los jubilados que cobran la mínima.

María Eugenia Vidal 8.jpg

-¿Cuando habla de corrupción, hace una distinción entre Cristina y Kicillof?

-En el caso de Cristina hay una condena judicial. No tengo elementos para decir que Kicillof es una persona deshonesta.

-¿Usted es del team paloma o del team halcón?

-Esa es una falsa pelea. No me siento ni halcón ni paloma. Hay momentos en que hay que plantarse y otros en que hay que dialogar. Una cosa no excluye la otra.

-¿No hay dos campamentos? ¿Son lo mismo, como dice el oficialismo?

-Hay dos candidatos lanzados, Horacio y Patricia, y discuten matices. Por ejemplo, todos pensamos que tiene que haber más fuerzas de seguridad en Rosario. Patricia propone que vayan las Fuerzas Armadas, Horacio y yo decimos que las Fuerzas Armadas tienen que estar en las fronteras y se deben liberar las fuerzas federales para ir en mayor cantidad a Rosario. Discutimos matices. No hay diferencias profundas entre nosotros.

-Larreta dijo “ojalá que Mauricio acompañe al próximo gobierno”. ¿Ustede también baja a Macri de la pelea?

-No hay que bajarlo ni subirlo. Él decidirá si es candidato.

-A Larreta y a Bullrich los enfrentaría en una interna, pero si Macri es candidato usted se baja.

-Sí

-¿Por qué?

-Tiene un liderazgo en el PRO que el resto de los candidatos no tenemos.

María Eugenia Vidal 15.jpg

-¿Aceptaría ser candidata a vicepresidenta en una fórmula encabezada por Macri?

-Primero hay que esperar que él decida. Hoy tengo vocación presidencial. Me encantaría ser presidenta.

-¿Descarta por completo competir por la Ciudad de Buenos Aires?

-Sí.

-¿A quién apoya?

-Lo importante es que haya un candidato del PRO para enfrentar a Lousteau. Debemos apoyar todos al mismo.

-Hay sectores del PRO que dicen que la única forma de ganar la provincia de Buenos Aires es acordando con Milei. ¿Descarta un acuerdo con la ultraderecha?

-No es un debate que tenga que dar Juntos por el Cambio. Milei ha dicho, incluso con insultos, que no quiere ser parte de nuestra coalición.

-¿Por qué Milei tiene la aceptación que tiene en el electorado?

-Es una interpelación a todos nosotros, a la grieta entre la política y la gente. El voto de Javier es una expresión de enojo y hartazgo. El problema es que con enojo solo no construirmos.

-¿Qué la diferencia de Larreta y de Bullrich?

-Yo goberné 20 millones de argentinos: tres millones con Mauricio en la Ciudad, cuando fui vicejefa, y 17 millones de bonaerenses.

-¿Qué le dejó eso?

-Experiencia en las crisis, en las dificultades, en la formación de equipos, en enfrentar los problemas…

-¿En 2019 la gente la castigó por su gestión o pagó por la gestión de Macri, por la economía?

-Era un equipo. Dividir responsabilidades no es bueno. Yo me hago cargo de que era parte del mismo equipo.

María Eugenia Vidal 1.jpg

-¿Coincide con Macri en que es fácil solucionar el problema de la inflación?

-No es fácil, pero no es imposible. El “Plan llegar” no va a hacer bajar la inflación, los acuerdos de precios controlados por sindicalistas en las góndolas no van a hacer bajar la inflación.

-¿Cómo se hace?

-No hay que inventar la rueda, (hay que) mirar lo que hicieron los países del mundo, todos tuvieron políticas parecidas. Equilibrio fiscal…

-¿Tiene en mente la misma política económica de Macri, pero aplicada de manera más rápida, o además de más rápida es distinta?

-La de fines de 2023 va a ser una Argentina que tendrá más inflación y pobreza que la de diciembre de 2015, va a tener escasez de reservas y tarifas atrasadas. La política no podrá ser gradual…

-Una política de shock.

-Tiene que ser profunda y más rápida y tiene que ser integral. Tiene que haber un cambio en la política fiscal. Los primeros dos años (del gobierno de Macri) no hubo suficiente equilibrio entre la política fiscal y la monetaria. Tenemos que unificar el tipo de cambio, no podemos tener 15 tipos de dólares.

-¿Cepo cero minuto uno?

-No. Es lo único que no se puede hacer desde el minuto uno, porque la deuda en pesos de este gobierno es tan alta que generaría una enorme devaluación, inflación y pobreza.

-Gradualmente camino a cero…

-Sí.

-¿Qué puntaje le pone al gobierno de Alberto Fernández?

-Cero.

-¿Al de Kicillof?

-Cero.

-¿No le parece demasiado poco?

-No hicieron nada bien. Dicen que la pandemia es un logro de su gestión, ha sido vergonzoso. Murió gente esperando una vacuna mientras se vacunaban los políticos y los militantes. Es imperdonable. Si fuera ellos, por vergüenza, no mencionaría siquiera la gestión de la pandemia… la fiesta de Olivos.

-¿El puntaje de Larreta?

-Horacio es un nueve. Ha hecho una gran gestión.

-¿Mejoró la de Macri?

-Fueron 16 años virtuosos. A Mauricio también le pongo un nueve en su gestión en la Ciudad. Tan buena fue que los argentinos lo eligiaron para ser presidente.

-¿Su nota?

-Siempre me pongo notas bajas porque soy muy exigente conmigo, pero no me pongo nota.

-Pero no se pone un cero…

-No, cero no.

Por su condición de distrito y sección electoral al mismo tiempo, La Plata tiene particular relevancia cada año impar. El intendente Julio Garro buscará su tercer período consecutivo y, pese a que Vidal fue una de las impulsoras de la ley que prohíbe las reelecciones indefinidas y en 2021 puso su tropa legislativa a disposición de la defensa de la norma –que por acuerdo de un sector del PRO, la UCR y el FdT fue cambiada-, aplica el pragmatismo: “Julio debe tener otro mandato”, dice. Por esta región, la Octava, se pondrán en juego tres senadurías y Juntos busca retener la dos que pone en juego, clave para tener mayoría en la Cámara.

-¿Julio Garro es su candidato en La Plata?

-Julio debería tener otro periodo de gobierno.

-De ganar, sería su tercer mandato consecutivo; usted estuvo en contra de cambiar la ley de reelección. ¿Cambió su opinión?

-No. Sigo estando en contra de la reelección indefinida, en todos los cargos, pero se cambió la ley y no tengo dudas de que Julio es el mejor.

-¿Implica que no haya internas?

-Es una decisión que deberá tomar el PRO. El radicalismo y la Coalición Cívica están habilitados a presentar otros candidatos.

-¿Y si no hay acuerdo?

-Si no hay acuerdo, habrá que competir.