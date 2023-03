Larreta: "Esperamos que Macri acompañe al próximo gobierno"

-Es la base, es el primer paso, es la condición necesaria, pero para ganar la elección tenemos que transmitirle a la gente esperanza, que es la que veo al charlar con la gente del campo, pequeños productores, comerciantes y PyMEs. La clave de la campaña es trasmitir esa esperanza que recojo en las recorridas por todo el país.

-Aún así está haciendo un camino similar al que hizo Macri y fracasó, ¿por qué tendría éxito ahora?

-¿Por qué planteás que es similar? Recién anuncié mi candidatura, por lo que no profundicé qué visión tengo del país. En la campaña lo voy a hacer, pero todavía no desplegué el programa en el que estamos trabajando hace más de un año con un equipo muy serio, en un programa de desarrollo para la Argentina. Entonces mal se pueden hablar de similitudes si todavía no lo expuse. Uno va aprendiendo con la experiencia, la realidad del país y el mundo no es la misma hoy que en 2015, por eso tenemos una oportunidad única en el mundo.

Fiel a su estilo, el alcalde porteño evita meterse en el barro de la interna, a la que más de una vez intentó arrastrarlo su principal competidora, Patricia Bullrich, a la que parece criticar sin nombrarla. "Hay que tener mucha firmeza para dialogar con el que piensa distinto. Es mucho más fácil ponerte en una tribuna a insultar a todos y plantear que si no están con vos, están del otro lado. Ya probamos con eso y no funcionó", dice Larreta al ser consultado por el fuego amigo que lo cruza justamente por la mesura de sus críticas a algunos sectores del justicialismo.

-¿Conformará listas cruzadas con la Unión Cívica Radical?

-De lo que estoy convencido es de que necesitamos un verdadero gobierno de coalición, donde todos los integrantes de la alianza sean parte, asuman responsabilidades, incorporen a los mejores equipos. Después puede ser, o no, que logremos traducir esta idea en una candidatura combinada.

Después de esta visita exprés a Mendoza que duró todo el jueves, en la que se reunió a puertas cerradas en el café Bute con el diputado amarillo Omar de Marchi, quien tiene en vilo a la coalición en la provincia porque pretende disputarle la gobernación al senador Alfredo Cornejo, y un encuentro privado con el gobernador Rodolfo Suárez en la Residencia, Larreta volvió a la Ciudad de Buenos Aires para asistir a un casamiento. De todos modos, su equipo de campaña ya tiene en marcha una agenda dedicada a expandir su imagen federal: los lunes, martes y miércoles los dedica exclusivamente a la gestión de su distrito, porque, en definitiva, es consciente de que es su principal vidriera nacional. Los jueves y los viernes, hasta la tarde, los utilizará para recorrer el conurbano, donde se concentran la mayoría de los votos del país, mientras que los fines de semana sumará kilómetros en el interior.