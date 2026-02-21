Marcos Juárez: Dellarossa se pega a la marca PRO y acelera para quedarse con el sello rumbo a las urnas

Decidido a jugar fuerte y tomar mayor protagonismo, el dos veces intendente de Marcos Juárez , Pedro Dellarossa , reiteró su alineación con el PRO rumbo a la elección municipal del 6 de septiembre, la única en el calendario político de Córdoba . El exministro de Producción de Martín Llaryora no confirmó todavía su candidatura, aunque ya es un secreto a voces.

Luego de atravesar un inconveniente de salud cardiovascular a comienzos de este año, el ingeniero -apenas recibió el alta- no dudó y se metió de lleno en la campaña electoral de la ciudad. Dejó en claro que el distanciamiento con la intendenta Sara Majorel , su pupila política desde la elección de 2014, derivó en una ruptura de la sociedad que tanto rédito político les otorgó a ambos. Como se sabe, la ciudad del sudeste provincial se convirtió en el experimento entre el PRO, la UCR y otros espacios que más tarde se conoció como Cambiemos .

“Si fuese potencialmente candidato, debería serlo por la vereda del PRO ”, expresó Dellarossa en declaraciones recientes a una emisora local. La frase deja en claro que mantiene su filiación política, más allá de continuar integrando el gobierno cordobesista como vicepresidente del Banco de Córdoba .

Su postura es clara y lo ha expresado en numerosas oportunidades, pese a las preferencias cada vez más violetas del electorado de Marcos Juárez . "Soy del PRO, a mi nunca nadie me puso un revólver en la cabeza para que me afilie o me desafilie. Mi pensamiento es de centroderecha", señalaba hace algunos días en su regreso al ruido de la política local.

En diciembre de 2023, Dellarossa dejó la presidencia del Concejo Deliberante de Marcos Juárez para encabezar el ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial. El gobernador lo había tentando en reiteradas oportunidades mediante declaraciones públicas hasta que llegó el convite de manera oficial. Aceptó la propuesta a pesar de la reticencia que manifestaron sus aliados de la ciudad.

larreta majorel dellarossa.jfif Pedro Dellarrossa, Horacio Rodríguez Larreta y Sara Majorel, intendenta de Marcos Juárez en la campaña por la PASO de 2023

Algunos años atrás, luego de conseguir el tercer triunfo en la ciudad, Dellarossa manifestó intenciones de ser el candidato a gobernador de su partido. Sin embargo no logró el consenso necesario puertas adentro ni en el búnker amarillo de la Ciudad de Buenos Aires. Acompañó a Horacio Rodríguez Larreta en la lista para la Cámara de Diputados, con un desempeño que estuvo por debajo de las expectativas.

Para Majorel el abandono de quien fuera su mentor político dejó una herida que no pudo sanar. Además de dejar el cuerpo legislativo sin una pieza más afín a la alianza, la incorporación al espacio de quienes eran sus "enemigos" políticos no logró digerirse con el paso del tiempo.

Los rencores acumulados estallaron con el verano marcosjuarense.

Pedro Dellarossa atado a la interna del PRO

El exmandatario de la ciudad empieza a delinear su juego para tener una definición concreta lo antes posible. La intendente anunciará en el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante que las elecciones serán en septiembre, precisamente el domingo 6, que hace correr el calendario y los plazos.

Si la intención es ser candidato del PRO deberá contar con el respaldo de las autoridades partidarias a nivel provincial. En este sentido inició los contactos con quienes hoy están comandando los destinos amarillos en Córdoba.

dellarossa campaña Pedro Dellarossa, exintendente de Marcos Juárez

El próximo 26 de marzo los afiliados cordobeses irán a las urnas para definir puertas adentro quien lidera el espacio. Oscar Agost Carreño, presidente en la actualidad, logró el respaldo de Laura Rodríguez Machado para la convocatoria. El PRO se encuentra atrapado en una guerra judicial por el control del sello que protagonizan el legislador cordobés y el propio Mauricio Macri.

De no formarse una conducción que le de su respaldo para ir por la intendencia una vez más, sabe que cuenta con el apoyo de Llaryora y el espacio del peronismo cordobés.

¿Un tapado del PJ de Martín Llaryora?

En el Panal, son cautos. "El gobernador lo apoyará si Pedro lo necesita", dicen. Aunque, en la ciudad de la pampa gringa, empieza a escucharse un nombre peronista en varias esquinas: el de German Font, el concejal cordobesista que pidió licencia para ocupar el cargo de subsecretario de Biodesarrollo e Innovación Agropecuaria del Ministerio de Bioagroindustria de la provincia, a cargo de Sergio Busso.

El escenario es complejo no sólo para la amarilla Majorel que sondea sus posibilidades con La Libertad Avanza. También lo es para Dellarossa por las dificultades que se presentan puertas adentro del local partidario del PJ local y del PRO. Incluso, no descarta la posibilidad de crear una nueva alternativa que pueda armar a su medida con viejos conocidos y nuevos dirigentes.