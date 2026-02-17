Elecciones 2026 | Córdoba

Marcos Juárez: Sara Majorel demora el nombramiento de un concejal de Pedro Dellarossa y calienta la campaña

El reemplazo pendiente activó cruces por la Carta Orgánica entre el oficialismo y el sector del exministro de Industria. La fractura inminente en el recinto.

Mariano Paoloni
Por Mariano Paoloni
La demora en el nombramiento de Mariano Fidelio en el bloque oficialista de Marcos Juárez jaqueó la relación entre la intendenta Sara Majorel y su ahora retador electoral, Pedro Dellarossa. Pasaron más de 60 días desde la renuncia que dejó la vacante y, pese a que el edil dellarossista es quien continúa en la lista, todavía no habilitaron su asunción.

Marcos Juárez: Crescente vuelve y busca encontrar un lugar entre el cordobesismo y La Libertad Avanza
Marcos Juárez: Crescente vuelve y busca encontrar un lugar entre el cordobesismo y La Libertad Avanza

Mariano Paoloni
Mariano Paoloni

“El bloque oficialista me está separando. No soy yo el que rompe; son ellos los que me dicen que no pertenezco al equipo”, lanzó el concejal del sudeste de Córdoba, que reclama ocupar el lugar que le corresponde por orden sucesorio.

En declaraciones a Radio Centro, Fidelio —sexto en la nómina que obtuvo cinco bancas— redobló la apuesta. “Lo que están haciendo los concejales habla más de ellos que de mí. El presidente del Concejo, Javier Barletta, me manda a estudiar la Carta Orgánica, pero es él quien debería hacerlo. Le pedí que me marque dónde dice que solo puedo asumir en sesión ordinaria y no respondió”, disparó.

Antes, ya había emplazado por redes sociales a las autoridades para que habiliten su ingreso. El argumento es político y reglamentario: el Concejo sesionó en extraordinarias para tratar temas sensibles, como la decisión de la intendenta de modificar por completo la comisión del Programa Municipal de Viviendas y dejar al dellarossismo casi sin participación.

Javier Barletta apuntó a Pedro Dellarossa

El presidente del Concejo sostuvo su postura en la Carta Orgánica y el reglamento interno. “No puede asumir un concejal en sesiones extraordinarias. Hay que esperar a marzo, cuando comience la actividad ordinaria”, afirmó.

Para Barletta, la renuncia de Alejandro Ros Artayeta y la eventual asunción de Fidelio forman parte de una jugada de Dellarossa para recuperar centralidad en un año electoral. “Creo que él tiene que ver con esto. Estuvo trabajando en las sombras y ahora tiene que poner la cara para diferenciarse de Majorel”, señaló.

Las diferencias entre el exintendente y su sucesora en el cargo no son nuevas. Se profundizaron tras el salto de Dellarossa al gabinete de Martín Llaryora. Pero el tono escaló. Barletta acusó al exmandatario de querer “implosionar” el gobierno local y de creerse “superior”, pese a lo que definió como su “fracaso” en el Ministerio de Producción.

La renuncia que encendió la mecha en Marcos Juárez

La disputa se inscribe en el inicio de un año electoral que vuelve a poner a los pesos pesados de la política marcosjuarense en el centro del ring. Cabe recordar que en septiembre serán las elecciones municipales en la ciudad cabecera del departamento homónimo, la única del calendario provincial.

Como contó Letra P, Ros Artayeta renunció en diciembre con una carta que hizo ruido puertas adentro. Sostuvo que el rumbo del cuerpo legislativo no coincidía con su ideología y habló de “situaciones poco claras” y “falta de transparencia” que no estaba dispuesto a convalidar.

La bomba explotó a metros del despacho de Majorel, en el cierre de un período atravesado por tensiones internas.

Un voto que puede desbalancear el Concejo

Si finalmente asume, el escenario anticipa una fractura formal del bloque oficialista. En ese contexto, cada voto puede inclinar la balanza. Fuentes cercanas a Fidelio sostienen que podría conformar un bloque unipersonal. De confirmarse, el oficialismo perdería cohesión en un año clave.

Desde la oposición, el mensaje fue directo. Maricel Serafini, del bloque Unidos por Marcos Juárez, respaldó la asunción inmediata. Señaló que ni la Carta Orgánica ni el reglamento prohíben completar las nueve bancas y recordó que el Concejo debe sesionar con la totalidad de sus miembros.

También apuntó a Barletta por la demora. “Es responsabilidad del presidente resolver esta situación. Cuando tuvimos un caso similar lo resolvimos con celeridad. No vamos a ser cómplices de seguir dilatando algo que puede resolverse”, afirmó en Radio Ciudad.

La banca vacante ya no es un trámite administrativo. Es el nuevo campo de batalla del oficialismo.

