Córdoba: Luis Juez relanza su armado con un acto en Punilla en el peor momento de Javier Milei

Luis Juez alista su acto en Villa Carlos Paz de cara a las elecciones 2027 en Córdoba.

Con la mirada puesta en el 2027 y la urgencia de no perder músculo ante el armado del cordobesismo de Martín Llaryora , Luis Juez desembarca en Villa Carlos Paz para relanzar la agenda del Frente Cívico en Córdoba . Gabriel Bornoroni no confirmó aún su participación.

El movimiento es el punto de partida de una serie de actividades que recorrerán algunos puntos de la provincia para movilizar a la militancia y marcar la cancha en un contexto de fuerte descontento social por una economía que no arranca y un gobierno nacional marcado por casos de presunta corrupción.

Tras una postergación por pedido del propio armador de La Libertad Avanza , el evento juecista toma vuelo después de semana de intervenciones públicas medidas por parte del senador que hace poco pasó del bloque PRO al de La Libertad Avanza . La elección del departamento Punilla tiene una carga política estratégica ya que se trata de un territorio que representa un hueso duro de roer para el peronismo en las últimas contiendas electorales.

El legislador departamental Walter Gispert , principal organizador del evento, fue tajante al definir ante Letra P el espíritu de la convocatoria que se realizará en uno de los hoteles más imponentes de la zona (Eleton): "Simbólicamente iniciamos la campaña 2027 acá".

Se pondrán en conocimiento y debate las acciones del partido y se buscará capitalizar esa resistencia local (la mayoría de los intendentes son opositores al PJ) para proyectar una estructura sólida, reforzando la identidad de un espacio que reclama su lugar como el principal retador del cordobesismo.

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Se trata de una actividad partidaria “aunque está abierta a quien desee participar”, indicó Gispert. El Encuentro Provincial del Frente Cívico se realizará el viernes 17 de abril por la tarde. La expectativa está puesta en la participación del jefe del bloque oficialista en Diputados, dirigente con el que Juez supo construir una sólida relación en la campaña legislativa de 2025.

Sin embargo, Bornoroni ordena su agenda por superposición de eventos y mantiene el suspenso.

Frente Cívico y el despliegue de tropa

El acto contará con una puesta en escena de unidad orgánica, donde se espera que el intendente de Valle Hermoso y presidente de la Junta Departamental, Daniel Spadoni, junto al propio Gispert, oficien de anfitriones antes del cierre a cargo de Juez.

Anticiparon que la plana mayor del Frente Cívico dirá presente, incluyendo a los legisladores provinciales, los tribunos de cuentas de la provincia y el presidente del partido, Ernesto Martínez.

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A ellos se sumará el despliegue de concejales, tribunos de cuentas locales y la juventud partidaria, en una demostración de fuerza interna que, aunque permanece abierta a la llegada aliados, busca primero consolidar el núcleo duro del juecismo.

Martín Llaryora y la construcción del recambio

En esta nueva etapa, el senador nacional busca blindar su construcción política, alineado al oficialismo nacional. El objetivo es evitar que la polarización entre la Casa Rosada y la Provincia termine por licuar a su fuerza política. Este despliegue en Punilla es apenas el primer capítulo de una estrategia de saturación territorial.

La apuesta es mantener viva la agenda de oposición provincial mediante un partido movilizado que acelera los tiempos políticos para posicionarse como la alternativa para el recambio que se definirá en el próximo turno electoral. El momento elegido también es indicativo: los conflictos por presunta corrupción que envuelven al jefe de gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, obligaron a libertarios y dirigentes aliados a moderar el perfil.

La crisis en el gabinete libertario no cesa, pero ese tiempo preciado no puede ser desperdiciado y Juez decide recuperar su lugar en la escena.