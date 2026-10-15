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LA PROTESTA

Marcha Federal Universitaria: así se vivió en las principales ciudades del país

Un relevamiento de Letra P en los grandes centros urbanos donde la gente ganó la calle. Fotos y videos de una jornada contra Javier Milei.

Por Letra P | Periodismo Político
Marcha universitaria en Ushuaia.

Marcha universitaria en Ushuaia.

Marcha universitaria en Neuquén.

Marcha universitaria en Neuquén.

La 5° Marcha Federal Universitaria tuvo epicentro frente al Congreso, pero la protesta se replicó en las principales ciudades del país, donde miles de personas salieron a la calle a reclamar que el gobierno del presidente Javier Milei cumpla con el financiamiento a las universidades.

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Como retrató José Maldonado en Letra P, los alrededores del palacio legislativo nacional se transformaron en escenario del caos, cuando la Policía reprimió a manifestantes con gases, camiones hidrantes y balas de goma. Según el relevamiento hecho por periodistas de este medio, en los grandes centros urbanos de las provincias la protesta fue, según el caso, más o menos multitudinaria, aunque sin violencia.

La marcha se extendió por todo el territorio nacional, desde Ushuaia, donde docentes, trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego se movilizaron junto a sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales; hasta Salta, lugar en el que la comunidad universitaria marchó pese a un cielo gris, que también acompañó el reclamo en otros puntos del país.

La Marcha Federal Universitaria en las provincias

Las marchas se sucedieron también en Entre Ríos, Córdoba y Rosario, donde se concentran los mayores centros universitarios del país junto a la UBA y la provincia de Buenos Aires, que concentraron acciones frente al Congreso. En Córdoba se sumaron funcionarios de Martín Llaryora.

Facultad tomada en Entre Ríos

En Entre Ríos, como en tantos otros centros, la marcha estuvo precedida por acciones como la toma de algunos edificios universitarios.

Acompañados de gremios y centrales sindicales y referentes políticos provinciales, docentes y estudiantes también se movilizaron en la Patagonia, con fuerte presencia en la Ciudad de Neuquén o en Santa Rosa, la capital de La Pampa. Una de las presencias que destacó en esa marcha fue la de la vicegobernadora Alicia Mayoral.

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