Marcha Federal Universitaria: así se vivió en las principales ciudades del país

La 5° Marcha Federal Universitaria tuvo epicentro frente al Congreso, pero la protesta se replicó en las principales ciudades del país, donde miles de personas salieron a la calle a reclamar que el gobierno del presidente Javier Milei cumpla con el financiamiento a las universidades.
Como retrató José Maldonado en Letra P, los alrededores del palacio legislativo nacional se transformaron en escenario del caos, cuando la Policía reprimió a manifestantes con gases, camiones hidrantes y balas de goma. Según el relevamiento hecho por periodistas de este medio, en los grandes centros urbanos de las provincias la protesta fue, según el caso, más o menos multitudinaria, aunque sin violencia.
La marcha se extendió por todo el territorio nacional, desde Ushuaia, donde docentes, trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego se movilizaron junto a sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales; hasta Salta, lugar en el que la comunidad universitaria marchó pese a un cielo gris, que también acompañó el reclamo en otros puntos del país.
La Marcha Federal Universitaria en las provincias
Tierra del Fuego: Docentes, trabajadores y estudiantes de la UNTDF, sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales se movilizan en defensa de la Universidad Pública y para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo
Las marchas se sucedieron también en Entre Ríos, Córdoba y Rosario, donde se concentran los mayores centros universitarios del país junto a la UBA y la provincia de Buenos Aires, que concentraron acciones frente al Congreso. En Córdoba se sumaron funcionarios de Martín Llaryora.
#Universidades Córdoba: junto al rector de la UNC, marchan decanos de distintas facultades, funcionarios de Llaryora y legisladores de la UCR
Acompañados de gremios y centrales sindicales y referentes políticos provinciales, docentes y estudiantes también se movilizaron en la Patagonia, con fuerte presencia en la Ciudad de Neuquén o en Santa Rosa, la capital de La Pampa. Una de las presencias que destacó en esa marcha fue la de la vicegobernadora Alicia Mayoral.