Marcha Federal Universitaria: así se vivió en las principales ciudades del país

Marcha universitaria en Ushuaia. Marcha universitaria en Neuquén.

La 5° Marcha Federal Universitaria tuvo epicentro frente al Congreso, pero la protesta se replicó en las principales ciudades del país, donde miles de personas salieron a la calle a reclamar que el gobierno del presidente Javier Milei cumpla con el financiamiento a las universidades.

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Como retrató José Maldonado en Letra P, los alrededores del palacio legislativo nacional se transformaron en escenario del caos, cuando la Policía reprimió a manifestantes con gases, camiones hidrantes y balas de goma. Según el relevamiento hecho por periodistas de este medio, en los grandes centros urbanos de las provincias la protesta fue, según el caso, más o menos multitudinaria, aunque sin violencia.

La marcha se extendió por todo el territorio nacional, desde Ushuaia, donde docentes, trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego se movilizaron junto a sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales; hasta Salta, lugar en el que la comunidad universitaria marchó pese a un cielo gris, que también acompañó el reclamo en otros puntos del país.

La Marcha Federal Universitaria en las provincias Tierra del Fuego: Docentes, trabajadores y estudiantes de la UNTDF, sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales se movilizan en defensa de la Universidad Pública y para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo



@lauraifunes https://t.co/57hB8y9lmr pic.twitter.com/m5wXXW3a6M — LETRA P (@Letra_P) October 15, 2026 #Universidades La Marcha Federal Universitaria también dijo presente en Salta



@MairaLopez08 https://t.co/YNM17bbi3i pic.twitter.com/X7vPU6e3Ct — LETRA P (@Letra_P) October 15, 2026 Las marchas se sucedieron también en Entre Ríos, Córdoba y Rosario, donde se concentran los mayores centros universitarios del país junto a la UBA y la provincia de Buenos Aires, que concentraron acciones frente al Congreso. En Córdoba se sumaron funcionarios de Martín Llaryora.

#Universidades Córdoba: junto al rector de la UNC, marchan decanos de distintas facultades, funcionarios de Llaryora y legisladores de la UCR



Manuel Rang https://t.co/9juQoepMtw pic.twitter.com/9EbzRCFTcC — LETRA P (@Letra_P) October 15, 2026 #Universidades Rosario: manifestantes siguen en vivo el discurso del rector de la UNR, Franco Bartolacci, desde el acto central en Buenos Aires



El Presidente del CIN comparte escenario con el presidente de la FUA, Joaquín Carvalho https://t.co/694GzXlOnb pic.twitter.com/le9qHFyChJ — LETRA P (@Letra_P) October 15, 2026 Facultad tomada en Entre Ríos En Entre Ríos, como en tantos otros centros, la marcha estuvo precedida por acciones como la toma de algunos edificios universitarios.

#Universidades Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos tomaron el establecimiento "para que seamos miles en las calles en defensa de la Universidad Pública" https://t.co/M2LgZrJco2 pic.twitter.com/ONGEWI9I6Y — LETRA P (@Letra_P) October 15, 2026 Acompañados de gremios y centrales sindicales y referentes políticos provinciales, docentes y estudiantes también se movilizaron en la Patagonia, con fuerte presencia en la Ciudad de Neuquén o en Santa Rosa, la capital de La Pampa. Una de las presencias que destacó en esa marcha fue la de la vicegobernadora Alicia Mayoral. #Universidades La Pampa: la vicegobernadora Mayoral y los diputados del espacio de Verna en la Marcha Federal Universitaria https://t.co/ejlobvRSFa pic.twitter.com/0YBbJUYGaH — LETRA P (@Letra_P) October 15, 2026 #Universidades Neuquén: la marcha universitaria avanza por la Avenida Argentina



La movilización salió del playón de la Universidad Nacional del Comahue



Encabezan los rectores y estan presentes sindicatos estatales y de la CGT



@mafito11 https://t.co/e22VroQewt pic.twitter.com/zauIh2IzrJ — LETRA P (@Letra_P) October 15, 2026