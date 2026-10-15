La Liga de Intendentes se sumó a la 5° Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública

La Liga de Intendentes participó de la 5° Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública y en reclamo por el financiamiento de las casas de altos estudios. Los jefes y las jefas comunales que integran el espacio acompañaron la movilización al Congreso para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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La protesta reunió a estudiantes, docentes, integrantes de la comunidad educativa y ciudadanos autoconvocados, quienes reclamaron medidas para garantizar el derecho a la educación superior. La movilización tuvo como uno de sus principales ejes la necesidad de asegurar los recursos destinados al funcionamiento de las universidades públicas.

"Desde la Liga de Intendentes acompañamos el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas, porque estamos convencidos de que la educación es fundamental para construir una Argentina con más oportunidades", expresaron los jefes comunales a través de un mensaje conjunto.

La Liga de Intendentes está integrada por los jefes comunales Federico Susbielles (Bahía Blanca), Federico Achaval (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno) y Marisa Fassi (Cañuelas).

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También forman parte del espacio Gastón Granados (Ezeiza), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Juan de Jesús (Partido de La Costa), Juan Pablo García (Dolores) y Esteban Sanzio (Baradero).

El acompañamiento de los intendentes al reclamo universitario puso de manifiesto la posición compartida por los integrantes del espacio respecto de la importancia de sostener el sistema de educación superior. Los dirigentes respaldaron las demandas de la comunidad educativa y destacaron el papel de las universidades públicas en la generación de oportunidades.

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El reclamo por el financiamiento de las universidades públicas

Uno de los puntos centrales de la 5° Marcha Federal Universitaria fue el pedido de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una demanda que reunió a distintos sectores de la comunidad educativa frente al Congreso.

En ese marco, los integrantes de la Liga de Intendentes ratificaron su respaldo a la educación pública como herramienta para el desarrollo del país. La participación del espacio en la movilización buscó reforzar el reclamo por los recursos necesarios para garantizar el acceso a la formación universitaria.

"Defender la universidad pública es defender el derecho a estudiar, crecer y construir un futuro mejor", destacaron los jefes comunales, quienes reafirmaron así su compromiso con el financiamiento de la educación superior y el acompañamiento a las demandas de estudiantes y docentes.