Manuel Adorni a Punta del Este: el piloto que vendió el vuelo aseguró que lo pagó Grandio

Agustín Issin Hansen , el broker que intermedió en la contratación del avión que usó Manuel Adorni para viajar con su familia a Punta del Este durante el feriado de carnaval, aseguró que Marcelo Grandío , el amigo del jefe de Gabinete cuya productora tiene contrato con la TV Pública , pagó el vuelo.

El vocero de Javier Milei sostiene que le pagó a su amigo el monto que le correspondía, pero hasta el cierre de esta nota no había mostrado ningún comprobante que lo acreditara.

El piloto, que se presentó este jueves en forma espontánea en los tribunales de Comodoro Py, declaró que la contratación de los vuelos no apareció como una operación aislada, sino dentro de una relación comercial previa.

El testigo explicó que trabajaba habitualmente con la firma aérea Alpha Centauri S.A. , con la que ya tenía acuerdos anteriores para la compra de paquetes de vuelos a Punta del Este. También dijo que Grandío ya había contratado en otras oportunidades sus servicios.

Sobre la factura de 3.000 dólares emitida por el tramo de vuelta, el testigo sostuvo que ese importe no representaba el valor total original del vuelo, sino el saldo final luego de una reducción acordada. Según explicó, el precio base del regreso era de 4.800 dólares, pero Grandío pidió que se utilizaran plazas vacías del avión —la llamada “pata vacía” o empty leg— para bajar el costo.

Agustín Issin Hansen, el broker que vendió los lugares en el avión privado que llevó a Manuel Adorni a Punta del Este.

De acuerdo con esa versión, sobre esos 4.800 dólares se aplicó una quita total de 1.800 dólares: 1.200 dólares por dos plazas vacías vinculadas al vuelo del 12 de febrero y 600 dólares por otra plaza vacía correspondiente al tramo del 17 de febrero. Así, el monto final quedó reducido a 3.000 dólares, que fue el importe finalmente facturado.

Cómo pagó el amigo de Manuel Adorni

El testigo diferenció claramente la ida de la vuelta. Respecto del vuelo de ida, declaró que fue facturado directamente entre Alpha Centauri S.A. y la empresa contratante, y que se pagó mediante transferencia bancaria. Sin embargo, no dejó asentado en ese acto el monto exacto efectivamente abonado por ese tramo y dijo que debía verificarlo.

Sobre el vuelo de vuelta, en cambio, fue más preciso: afirmó que los 3.000 dólares se pagaron en efectivo, a través de un tercero, y que esa entrega fue coordinada por WhatsApp y audios, respecto de los cuales dijo contar con respaldo.

La factura de la vuelta fue emitida varias semanas después del vuelo. El testigo explicó que no obedeció a una nueva contratación ni a una modificación posterior del servicio, sino a que se encontraba de viaje y recién cuando regresó confeccionó la factura. La emisión fue poco después de que el periodista Carlos Pagni revelara el viaje de Adorni a Punta del Este. En su declaración, el broker también sostuvo que la constancia del cobro no habría sido un recibo formal, sino un mensaje enviado informando que el dinero había sido recibido por Whatsapp.

Las preguntas sin respuestas de Manuel Adorni

En la conferencia de este miércoles, Adorni insistió en que él pagó por los cuatro asientos que llevaron al matrimonio y sus dos hijos a Punta del Este. En TV había dicho que había abonado 3600 dólares. Sin embargo, según consta en la causa judicial, las facturas del vuelo privado figuran a nombre de la productora Imhouse, de Grandio.

Ante la consulta de Letra P, remarcó que no se trataba de una dádiva, ya que él había pagado. La lectura es simple: él viaja en un jet costeado por una productora que realiza contenidos para la TV Pública, canal que Adorni administraba como secretario de Comunicación y Medios.

Si él dice que pagó, ¿cómo lo hizo? ¿Le dio los dólares a Grandio para que él, por cuestiones de beneficios impositivos, emitiera una factura por el vuelo a través de la productora, que a su vez el periodista deportivo contó que le vendió a su hijo y de la cual ahora es un empleado? Es algo que dieron a entender en la Casa Rosada tras su conferencia. ¿Cómo le dio esa plata? ¿Cash? ¿Transferencia? ¿Un cheque? ¿Hay registros de la transacción o hay que creer en su palabra?