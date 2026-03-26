LA INTERNA LIBERTARIA

Manuel Adorni solicitó exponer el informe de gestión en Diputados para no cruzarse con Villarruel y Bullrich

El jefe de Gabinete presentó un pedido formal ante el Senado para asistir en abril. La excusa legal que encontró para no ir al otro recinto.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Diego Santilli, Karina Milei y Manuel Adorni, en el Senado.&nbsp;

Diego Santilli, Karina Milei y Manuel Adorni, en el Senado. 

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Manuel Adorni y Karina Milei, en el Senado.&nbsp;

Manuel Adorni y Karina Milei, en el Senado. 

Manuel Adorni solicitó presentar en abril su primer informe de gestión como jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados, pese a que la última exposición de su antecesor, Guillermo Francos, se realizó en el Senado y la Constitución establece la alternancia entre ambas cámaras. Como informó Letra P, el funcionario no se comunicó con Victoria Villarruel para coordinar una fecha de presentación.

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Pablo Fornero

El ministro coordinador tampoco realizó gestiones ante la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien este jueves publicó una foto con él para anunciar el envío del primer paquete de proyectos. La exministra tampoco asistió a la conferencia de prensa del jefe de Gabinete.

El pedido de Manuel Adorni

El miércoles por la noche, el funcionario se comunicó con Martín Menem para solicitar las preguntas de cada bloque. En Diputados estiman que Adorni se tomará todo abril y que recién se presentará en el recinto el miércoles 29, cuando -confían- el escándalo por sus viajes al exterior y su patrimonio no declarado haya perdido intensidad.

La modalidad no cambiará: el jefe de Gabinete enviará un paquete de respuestas por escrito y luego, en el recinto, enfrentará otra tanda de consultas por cada bloque. Un artilugio habitual de los jefes de gabinete para eludir consultas es responder en conjunto y omitir algunos temas.

Adorni quiere tomarse casi un mes para responder: las autoridades de cada fuerza recibieron el mensaje para enviar las preguntas hasta lunes 30. El jefe de Gabinete puede remitir el informe hasta un minuto antes de la sesión, que debe ser convocada por Menem.

La agenda de Manuel Adorni

La última visita de un jefe de Gabinete al Senado fue en junio cuando Francos se retiró en medio de la sesión, molesto porque la senadora peronista Cándida Cristina López le dijo "mentiroso". Luego, visitó Diputados en agosto y nunca másretornó al Congreso.

Si bien en Diputados las reuniones son más bulliciosas, Adorni prefiere ese recinto porque la sesión en el Senado es coordinada por Villarruel, quien podría evitar las maniobras para sacarlo de apuros. Su único nexo con la vicepresidenta es ser la jefa del bloque oficialista, con quien mantiene una guerra fría por el control de La Libertad Avanza en la Ciudad.

De hecho, los sectores del oficialismo cercanos a Karina Milei sospechan que los ataques que recibió Adorni vinieron del lado de Santiago Caputo y de la propia Bullrich. Además, hay un pase de facturas del jefe de Gabinete a la exministra por no haberlo cuidado en la última sesión, cuando la oposición se turnó para hablar de las denuncias de corrupción.

Bullrich niega esas acusaciones y sostiene que, tarde o temprano, el Senado debía habilitar el debate: la oposición siempre contará con la palabra, aunque no con los votos. Es el escenario que prevalece en la cámara alta desde el 10 de diciembre.

La obligación del jefe de Gabinete

En el Senado tomaron con sorpresa la decisión de Adorni de ignorar ese recinto para inaugurar sus informes de gestión. Es que el artículo 101 de la Constitución nacional, establece que el jefe de Gabinete "debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras para informar de la marcha del Gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71".

El mencionado artículo es el que permite al Congreso interpelar a los ministros. En el caso del jefe de Gabinete, además se establece que puede tratarse "una moción de censura", y "ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras". Las figuras más experimentadas del Senado no descartan que la oposición active ese castigo.

La justificación de Adorni es que se trata de un nuevo período parlamentario -iniciado en marzo- y de un jefe de Gabinete recientemente asumido. “Hay antecedentes y los vamos a hacer valer”, señalaron fuentes de La Libertad Avanza a Letra P. De todos modos, en mayo el Senado podrá volver a reclamar su presencia, y esta vez no tendrá argumentos para ausentarse.

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