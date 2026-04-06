El PRO frena la interpelación a Manuel Adorni en Diputados y patea la pelota a la Justicia

El bloque de Diputados del PRO no dará los votos para que Manuel Adorni sea sometido a una interpelación en la que deba explicar el origen de los fondos con los que adquirió sus propiedades y financió viajes al exterior, aunque la bancada amarilla no defenderá al jefe de Gabinete y le exigirá rendir cuentas en la Justicia.

La sesión en la Cámara baja será el miércoles, convocada por La Libertad Avanza para tratar la reforma de la ley de Glaciares. En el peronismo hay un sector interesado en votar ese mismo día un llamado a comisiones para debatir los proyectos que proponen interpelar a Adorni. Es necesaria una mayoría para fijar una fecha de reunión y el bloque conducido por Cristian Ritondo es decisivo.

Advertido, el jefe de Gabinete confirmó su visita a Diputados en abril para brindar el informe de gestión y recibió casi cinco mil preguntas. La sesión está prevista para fines de mes, aunque aún no fue convocada. Al menos por ahora, en el oficialismo aseguran que Adorni no dejará la silla vacía.

En la oposición prefieren que, además, el ministro coordinador concurra mediante una interpelación específica sobre las denuncias, porque con ese formato pueden evitar que evada las preguntas incómodas. Unión por la Patria debatirá el martes una estrategia para llevar el tema al recinto.

SALVEN AL VOCERO Milei respaldó a Adorni con álbum de fotos, pero el gabinete prefiere el silencio Reina la desconfianza y nadie habla https://t.co/zfE8yYtOEg @PConurbano pic.twitter.com/Hpp2zjtufk

El PRO también tendrá su reunión en la noche previa a la sesión y fuentes cercanas a sus autoridades confirmaron a Letra P que no hay ánimos de facilitar la interpelación a Adorni. Tampoco hay vocación de defenderlo: "No nos vamos a prestar al circo del kirchnerismo que aprovecha cualquier sospecha para intentar desestabilizar al Gobierno. Las explicaciones las debe dar en la Justicia", señalaron a este medio fuentes de la fuerza liderada por Mauricio Macri .

El expresidente, justamente, es uno de los enemigos declarados de Adorni y no le perdona su victoria en la elección de la Ciudad de Buenos Aires. El resto de los aliados del Gobierno en Diputados son la UCR y la amplia gama de partidos provinciales. Ninguno se expresó sobre el jefe de Gabinete, quien efectivamente tendrá que dar cuenta en Tribunales los próximos días.

La causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito la instruye el fiscal Gerardo Pollicita, quien está muy activo: citó a declarar al exfutbolista Hugo Morales, expropietario del departamento del barrio Caballito que Adorni compró con el préstamo de dos jubiladas. Pollicita, además, investiga la totalidad de viajes al exterior que realizó el jefe de Gabinete.

Hay sospechas de que mintió cuando dijo que su única salida del país había sido en Semana Santa, cuando una filmación lo muestra subiendo a un avión privado con su familia en el aeropuerto, con destino a Punta del Este.

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Adorni, el obstáculo

Javier Milei tiene decidido sostener a Adorni y así lo hizo saber en la reunión de gabinete que tuvo este lunes, en la Casa Rosada, con el funcionario nacido en La Plata presente. En La Libertad Avanza reconocen que las denuncias complicaron la agenda legislativa, que recién retomará esta semana con sesiones en ambas cámaras.

"En la gira de Milei por Nueva York se colapsaron las presentaciones. Hubo empresarios que no pudieron entrar. Y estamos hace un mes hablando de esto", se lamentó ante Letra P una autoridad libertaria de Diputados, donde en los próximos días terminarán de conformarse las 46 comisiones.

Agenda en el Senado

Además de la reunión de Diputados, el jueves el Senado abrirá el recinto para aprobar ascensos militares y el pliego de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá. También se dará ingreso formal a los pliegos judiciales, para que en mayo se realicen las audiencias y lleguen al recinto. Hay apuro en la Casa Rosada para nombrar a los 60 magistrados propuestos y así sumar poder en Tribunales.

El miércoles, en tanto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, visitará el Senado para exponer sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que apunta a suprimir los límites para que los extranjeros puedan comprar tierras, un mecanismo rápido de desalojo, y reformas en la ley del manejo del Fuego.