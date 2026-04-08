En medio de la crisis por el caso Manuel Adorni, un sector del gabinete levanta el perfil en una semana clave

Gracias al respaldo de la cúpula presidencial , Manuel Adorni continúa aún firme en su cargo. Sin embargo, la crisis política que se desató por la causa en la que se investiga su patrimonio no para de crecer. Con el ministro coordinador limitado en su exposición pública y en sus funciones de gestión, una porción de su propio gabinete comenzó a asomar la cabeza. Sus pares más osados proponen, incluso, que dé un paso al costado.

Luego del encuentro reservado entre Javier Milei y el exvocero en la Quinta de Olivos , un día antes del fin de semana largo por el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas, la mesa política de la Casa Rosada organizó alrededor de Adorni toda una serie de reuniones y actividades para dejar en claro su lugar en el Gobierno, con la esperanza de que las repercusiones de la causa judicial por inconsistencias patrimoniales iban a atenuarse con el correr de los días.

Eso no ocurrió, por lo que no pocos integrantes del oficialismo creen que si el escándalo se estira una semana más, será difícil evitar que la crisis comience a golpear al jefe de Estado, que es el principal sostén de Adorni en la Jefatura de Gabinete, junto a Karina Milei . Por esto, crece la idea de que el ministro coordinador debe dar un paso al costado, incluso a sabiendas que es difícil reemplazarlo , mientras que otros parecen marcar diferencias con sus propias agendas de actividades , como es el caso de Sandra Pettovello (Capital Humano) y Diego Santilli (Interior).

La titular de la cartera de Capital Humano es, quizá, la que más se diferencia del rumbo político del gabinete. En privado, la amiga personal del primer mandatario, hace muecas de desaprobación sobre el caso Adorni, que comenzó con la investigación sobre cómo pagó un vuelo en avión privado a Punta del Este, junto a su esposa Betina Angelletti , y su amigo periodista con pantalla en la Televisión Pública, Marcelo Grandío , y llegó hasta indagación de otros viajes al exterior, que serían de entre 15 y 19, según el expediente que sigue Gerardo Pollicita .

Quienes conocen a Pettovello aseguran que su nuevo rol no es en contra de la figura personal de Adorni, con quien siempre tuvo un buen vínculo, sino en contra de la paralización del Gobierno ante la crisis y la falta de conducción política. "Está marcando la diferencia porque hay mucho por hacer y hoy se siente más cómoda levantando el perfil. Es una mujer muy frontal", comentó a Letra P alguien del circulo de confianza presidencial.

Pettovello reactivó en una misma semana su agenda de gestión. Se mostró con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), algo que sólo venían haciendo Adorni o Santilli. Pero también tomó dos decisiones que hicieron mucho ruido en la ya encendida interna entre karinistas y caputistas: echó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que se conociera que su nombre estaba en la extensa lista de libertarios beneficiados con un préstamo millonario del Banco Nación y, también, salió a aclarar que el PAMI, atravesado por un conflicto de magnitud, no depende de su conducción, sino del Ministerio de Salud de Mario Lugones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPettovelloOK/status/2041857056320160152&partner=&hide_thread=false Competencias institucionales: Discapacidad y PAMI dependen del Ministerio de Salud pic.twitter.com/wINQYC6h1P — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) April 8, 2026

Justo cuando la continuidad de Lugones también fue puesta en duda, pese a que la cuenta oficial del Gobierno salió a desmentir los rumores y a que Adorni recibió al ministro en su despacho para despejar aún más las versiones. Estas posiciones de Pettovello son leídas en algunos sectores del ecosistema violeta como un intento por mostrarse como un eventual reemplazo de Adorni. Sea real o no esa posibilidad, la funcionaria cuenta con algo que pocos ministros tienen: la amistad y confianza del Presidente, y haber sorteado en numerosas oportunidades presiones políticas de la oposición desde el inicio de la gestión.

La agenda de Diego Santilli

El titular de Interior es el otra espada de la política libertaria que reactivó sus reuniones con gobernadores, algo que había pausado en los momentos más álgidos de la crisis interna. De hecho, se reunió este miércoles con Carlos Sadir (Jujuy) en su despacho de la planta baja de Balcarce 50, como antes lo había hecho con Claudio Poggi (San Luis) y el correntino Valdés, el lunes.

WhatsApp Image 2026-04-08 at 13.00.27 Diego Santilli y Carlos Sadir.

Ese mismo día se confirmó, también, un logro sobre el que venía trabajando con bajo perfil en las últimas semanas: la publicación de un decreto presidencial en el Boletín Oficial por el cual se le adelantará la coparticipación federal a 12 provincias, algo que venían reclamando para afrontar sus proyectos y baja de la recaudación. Entraron en la nómina Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

La iniciativa fue tomada como un gesto de autonomía de Santilli, no sobre la jefatura política de la secretaria general, sino sobre el control administrativo del jefe de Gabinete. Desde que Adorni pasó de la vocería a la coordinación de las carteras, uno de sus roles principales siempre fue controlar los pasos del ministro de Interior, a quien acompañó en buena parte de sus actividades, tanto públicas como privadas.

Hasta ahora, después de la cancelación de la última conferencia de prensa, prevista para el miércoles pasado, no hay intenciones de subir a Adorni nuevamente al atril de la sala de conferencias. Tampoco de llevarlo a los medios de comunicación, como era habitual en otras épocas.