Manuel Adorni, apenas un meme

El jueves, una compañera de la redacción nos pidió que armáramos el top 5 de las selecciones que queríamos que fracasaran en el Mundial. Si hubiese hecho lo mismo con el gabinete de Javier Milei , yo no habría dudado un segundo: Manuel Adorni , primero cómodo.

No conozco a Adorni. No lo conocía de antes de ser convocado por el Presidente para ser el portavoz de su terrorismo discursivo y no lo conocí en los dos años, siete meses y 17 días que duró su minuto de gloria. O sea, no tenía ni tuve nada personal con el tercer jefe de Gabinete del gobierno libertario. No hizo falta: su actuación pública alcanzó y sobró para que se ganara mi deseo de que le fuera mal.

No me arrogo la representación de nadie, pero no me cabe la menor duda: soy apenas un miembro -apenas un periodista- de un club con una masa societaria grande.

Adorni se creyó el más pillo de la cuadra. Desde ese pedestal de autopercibida superioridad ética e intelectual, agredió y sobró a medio país, empezando por la prensa, el colectivo que su puesto le puso enfrente como interlocutor. "Apenas sos un periodista", le dijo a un colega en su último acto de prepotencia, cuando la Sala de Prensa de la Casa Rosada , que gobernaba a censura limpia , se le paraba de manos y le preguntaba por lo que había pretendido dejar fuera de agenda: sus viajes de lujo y su Caja de Pandora inmobiliaria. Fue un manotazo desde el piso, a donde ya había caído, causando un estrépito proporcional a la hipertrofia de su ego, por el propio peso de esa megalomanía que lo había hecho sentir intocable, impune.

En su tuit de despedida, Manuel Adorni cerró los comentarios. No más preguntas ni respuestas ni nada.

(Ojo. A no perder de vista: Adorni era apenas un muñeco con ínfulas del ventrílocuo con votos, responsable de todas las violencias inflamadas por la que él ejercía y alentaba: el mismísimo Presidente es el que convoca a odiar más al periodismo. Igual, siempre, en el último instante antes de cometer una tropelía, somos libres para elegir no hacerlo. Adorni nunca se lo planteó: fue una astilla perfecta del palo mayor.)

Embed - El cruce de Adorni con un periodista ante una pregunta por sus vuelos y sus gastos

Miente, miente, miente, Manuel Adorni

Agrandado en las alturas del atril, fue tal la confusión de Adorni que hasta se creyó con estatura para ningunear a Diego Maradona, el D10s pagano de la Nación, el argentino más famoso de la historia.

Embed - En el Día del Zurdo, Manuel Adorni se "olvidó" de nombrar a Diego Armando Maradona

Desde esa autopercepción de palabra santa, Adorni agitó las banderas del "gobierno de la moral" y condenó por chorra, sin juicio a pesar de ser apenas un vocero, a la Argentina kuka y comunista. Lo hizo mientras amasaba, en la cocina argenta de los atajos, un crecimiento patrimonial que intentó explicar apelando al recurso de la mentira, que, se sabe, tiene patas cortas.

Adorni nos mintió en la cara una y otra y otra vez, como listó Sebastián Iñurrieta en Letra P:

1) Nos mintió -le mintió al Congreso, para cagarla a lo grande- cuando negó tener ahorros en negro;

Embed - “Ahorramos en negro”: Adorni confirmó que presentó su DD.JJ. ENTREVISTA COMPLETA con José del Río

2) Nos mintió cuando dijo que no sabía nada de criptomonedas;

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SailorSatanArg/status/2065119476803162183?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2065119476803162183%7Ctwgr%5Efd0cdae9b7891e26754793c77948ba8dec73d4f2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.letrap.com.ar%2Fla-palabra-devaluada-del-vocero-las-ocho-mentiras-manuel-adorni-n5424459&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN



ENCONTRÉ LA BALA DE PLATA



Una entrevista de Octubre de 2022 donde Adorni admite que no tiene Bitcoin y que no lo ve como una inversión



cv @arilijalad @nataliavolosin @nbg__ @halconada @rialjorge @ArrepentidosLLA pic.twitter.com/WV8ZCAVLkT — Sailor Satan (@SailorSatanArg) June 11, 2026

3) Nos mintió cuando dijo que se había encontrado una herencia del padre de la que no tenía ni idea;

image

4) Nos mintió sobre la copropiedad, con su esposa, de la casa del country Indio Cuá;

5) Nos mintió cuando dijo que él había pagado, de su bolsillo, un viaje a Punta del Este con toda su familia en avión privado;

adorni-avion-privado.jpeg Manuel Adorni, de escapada familiar a Punta del Este en avión privado.

6) Nos mintió cuando dijo que hacía un año y medio que no se tomaba vacaciones;

7) Nos mintió -le mintió al electorado porteño, para no andarse con chiquitas- cuando juró que asumiría la banca de legislador que había ganado en las elecciones legislativas 2025 de la Ciudad de Buenos Aires;

Captura de pantalla 2026-03-31 a la(s) 4.50.48p.m. Manuel Adorni es Javier Milei, el eslogan de la campaña porteña de 2025 que se convirtió en condena.

8) Nos mintió cuando quiso hacernos creer que el avión presidencial en el que se coló su esposa estaba lleno de parientes de la comitiva que acompañó a Milei a deslomarse a Nueva York, en el viaje que fue, al cabo, el principio del FIN.

FIN, triste y solitario

Milei suele cebar sus delirios de grandeza con el chiste del fenómeno barrial. A poco de andar como presidente, en mayo de 2024, se autoproclamó "máximo exponente de la libertad a nivel mundial".

Embed - Javier Milei: "La gira demostró que soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial"

Si el jefe de Estado da un poco de vergüencita ajena cuando se regodea en la realidad aumentada que le devuelve el espejo del poder, ¿qué queda para Adorni, un jarrón chino que durante cuatro meses el Gobierno no supo dónde poner para que no molestara y terminó sacando por la puerta de atrás convertido en apenas un meme?

Cuando escribo estas líneas, una de las selecciones que quería que fracasaran esperaba el avión para volverse de Estados Unidos con la deshonra de no haber podido superar la primera ronda. Además, Adorni ya estaba ¡afuera! del Gobierno. ¡Maldición! Es un fin de semana hermoso.