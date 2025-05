Manuel Adorni: "El PRO está regresando a ser un espacio vecinalista"

Ya aprendimos del pasado: si no vamos a fondo, el cambio no se produce. Por eso, vamos a fondo con el modelo de Milei. Fin. pic.twitter.com/tBKh0p8J8q

-La basura y la seguridad. Es algo que debe resolver Jorge Macri en los dos años que le quedan de gestión. Me llama poderosamente la atención que los candidatos hagan campaña con promesas de gobierno, cuando ninguno de los candidatos vamos a gestionar, al menos por ahora. Veremos en dos años.

-¿Qué propuestas llevará a la Legislatura?

-Tenemos una obsesión con bajar impuestos y desregular el Estado. Vamos a impulsar una ley Bases porteña.

-¿Podría especificar?

-Vamos a terminar con las habilitaciones comerciales o, de mínima, permitir que se abra un negocio y luego que se hagan los trámites para acelerar la actividad comercial. Hay que desregular el otorgamiento de inmuebles o del espacio público; avanzar con privatizaciones de empresas públicas; simplificar los trámites como ventanilla única electrónica, para que no tengamos que hacer 200 trámites en 200 lugares distintos. Y, por supuesto, hay que pasar la motosierra en el Presupuesto; recortar la estructura ministerial, que se ha cuadruplicado en 17 años, y cortar con la pauta a medios, que si la eliminamos equivaldría a recortar el 20% del impuesto automotor.

-¿Se ve candidato a jefe de Gobierno porteño en 2027?

-Las viejas estructuras no me erotizan demasiado, pero tal vez la Jefatura de Gobierno sea uno de esos lugares que me resultan desafiantes. Igual, de acá a dos años podríamos tener 52 mil candidatos nuestros mucho más aptos que yo. Aún así, si uno razona como la vieja política, si hacés una buena elección este año indefectiblemente te posicionás en ese camino.

-¿Va a asumir su banca el 10 de diciembre?

-Sí, asumiré el 10 de diciembre. Mi candidatura no es testimonial. Estoy escribiendo mi renuncia para ese día.

-El Presidente lo pondera en su rol de vocero, ¿si se lo pidiera, aceptaría quedarse en el cargo?

-El Presidente sabe que las candidaturas testimoniales no son parte de todo esto. Por supuesto que no sé qué podría considerar a partir del 10 de diciembre, pero lo que sé es que hoy él considera que el mejor lugar para mí es ser candidato a legislador. Si mañana me pide que me vaya a mi casa, a una embajada en Singapur o a un ministerio, lo voy a hacer. Nuestra única prioridad es impulsar su agenda.

c6d23c52-d84f-4461-bc7b-b6d46adf7556.jfif Junto a El Jefe, Karina Milei.

-Dijo que perder por un punto con Santoro sería un excelente resultado. ¿Se ve segundo?

-Para nada, no dije eso, fue un título sacado de contexto y mal intencionado. No te quepan dudas que las ideas de la libertad van a arrasar y el país se va a teñir de violeta porque el sentido común así lo indica. Esto es kirchnerismo o nosotros, porque la gente entendió que el PRO hizo que volvieran y hoy el PRO quedó obsoleto, no tiene una oferta electoral.

-¿Le pone fecha de defunción al PRO?

-Ni siquiera tiene identidad. Sus últimos dos candidatos presidenciales no son más del PRO (por Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich). Los fundadores no son parte de la contienda electoral. Está regresando a ser un espacio vecinalista y está en un proceso político que debería asumir con dignidad.

-Aun así, LLA busca un acuerdo con el PRO...

-No, buscamos ver quiénes del PRO comparten agenda con nosotros, que no es lo mismo. El PRO comparte votos con el kirchnerismo en la Legislatura porteña, como para suba de impuestos, entonces decidimos ir separados. Nosotros no hacemos alianzas para ganar elecciones, eso lo hacía Fernando de la Rúa.

41979919-9a6a-4deb-9ec7-c3b2b94166bc.jfif Manuel Adorni, de campaña.

-¿Con Mauricio Macri tampoco comparten agenda?

-Él dice que comparte el rumbo económico, pero también está de acuerdo con que no es necesaria la motosierra en la Ciudad, es decir, Macri dice lo mismo que (Leandro) Santoro. Es más, están haciendo la campaña de Sergio Massa de 2023. Están desorientados y deberían comprender que después de 17 años en el gobierno no son parte de esta discusión. Acá lo importante es ver si el electorado le va a dar las herramientas en estas elecciones al kirchnerismo para que vuelva al poder o no.

-¿Y Ramiro Marra? ¿Qué los diferencia, teniendo en cuenta que él fue fundador de LLA?

-Claramente, la agenda, pero está perfecto lo que Marra hace. Buscó un espacio aparte para defender sus ideas, que son las de la libertad, pero con comportamientos que están lejos de nosotros.

-Marra dice que su jefe político sigue siendo Milel. ¿Es así?

-Bueno, que no comparta nuestra agenda no quiere decir que no pueda tener al Presidente como referencia o que no tenga ideas liberales. Insisto, está bien lo que hace, que es reforzar su propia agenda con otro partido que no es el nuestro.