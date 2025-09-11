EFECTO PALIZA

Lule Menem desobedece a Javier Milei y ya genera tensiones con Lisandro Catalán

La mano derecha de Karina Milei sigue operando con gobernadores. Recibió a Leandro Zdero, el de Chaco. Furia del flamante ministro del Interior.

Por Letra P | Periodismo Político
Lule Menem y Karina Milei.

Lule Menem y Karina Milei.

El subsecretario de Gestión Pública, Lule Menem, resiste el destierro que le aplicó Javier Milei, que lo excluyó de las mesas políticas que armó después de la paliza que sufrió el Gobierno en las elecciones de la provinia de Buenos Aires, y ya es un problema para el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Notas Relacionadas
Karina Milei, Lule Menem y Sebastián Pareja
EFECTO PALIZA

El triángulo de plomo

Por  Juan Rubinacci

El riojano, mano derecha caída en desgracia de El Jefe también en declive Karina Milei, desobedeció la orden presidencial de correrse de la rosca con los gobernadores, para lo que dispuso el ascenso de Catalán de secretario a ministro, y recibió en la Casa Rosada al mandatario chaqueño, Leandro Zdero, el cacique radical con quien tejió la alianza con la que La Libertad Avanza se presentó a las elecciones provinciales de la provincia chaqueña.

El ocaso de Lule Menem

Menem quedó en capilla después de haber sido apuntado por Diego Spagnuolo como parte de un sistema de retornos que regía las compras de medicamentos en la Agencia Nacional de Dsicapacidad (ANDIS).

Además, le critican la estrategia que derivó en una saga de durísimas derrotas en el Congreso y errores en el armado electoral bonaerense que contribuyeron a la construcción del batacazo peronista en la madre de todas las batallas.

Pese a todo, Menem no se corre y sigue operando. Su resistencia a salir de cuadro echa más leña a la hoguera en la que arde la interna del Gobierno.

Lisandro Catalán
El ministro del Interior, Lisandro Catal&aacute;n.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán.

"Puerta adentro, Milei había dicho que Lule no estaba más en el armado y en la mesa política nacional", dijo un funcionario de la Casa Rosada y advirtió que la reunión que mantuvo el riojano con Zdero "generó un fuerte malestar de Lisandro (Catalán)", nombrado ministro del Interior, justamente, para resetear el vínculo del Gobierno con las provincias.

Temas
Notas Relacionadas
Lule Menem.
EFECTO PALIZA

¿Dónde está Lule?

Quedó excluido de las dos nuevas mesas de campaña de la Casa Rosada. El almuerzo con Sebastián Pareja, fiscalización y las críticas de Las Fuerzas del Cielo.
Primero Río Negro. Ariel Rivero es la opción libertaria blue.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Río Negro: el Karinagate activa la campaña de los libertarios blue que lanzan advertencias a Milei

Ariel Rivero, candidato de Primero Río Negro, apunta al entorno presidencial y se despega del escándalo de los audios. La opción 2027, en construcción.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, escuchó a las petroleras
EFECTO PALIZA

Las petroleras ponen en pausa inversiones: quieren ver cómo queda Milei después del 26 de octubre

Por  Antonio Rossi
25 de Mayo: Ramiro Egüen se fue de La Libertad Avanza, armó lista corta y ganó por 200 votos.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

25 de Mayo: el intendente Egüen se fue de La Libertad Avanza, armó lista corta y ganó

Por  María Eugenia Suárez
Hugo Passalacqua y Oscar Herrera Ahuad recorren Misiones en el marco de la camapaña 2025. 
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Misiones: espalda con espalda, Passalacqua y Herrera Ahuad redoblan su apuesta al diálogo federal

Por  César Pucheta
El ministro del Interior Lisandro Catalán es el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán.
EFECTO PALIZA | LA CASTA PROPIA

Catalán, tierra adentro: del perfil técnico a la conducción con puño de hierro en Tucumán

Por  Fernando Stanich