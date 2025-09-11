Santa Fe: sin juego electoral, Omar Perotti junta a su tropa y pone la mira en 2027

A finales de julio, el exgobernador juntó en la ciudad de Santa Fe a gran parte de los equipos técnicos que participaron de su gestión. La idea era marcar diferencias con el resto de las tribus pejotistas y mostrar que las “bases técnicas” para el futuro están presentes. Un mensaje más al interior del peronismo, en una disputa laberíntica que no encuentra salida.

El encuentro, que se hará a finales de septiembre en el departamento de Vera, “será una reunión de trabajo”, explican en su entorno. Se espera que estén presentes los diputados integrantes del bloque perottista, entre los que se encuentran Celia Arena , Marcos Corach , Sonia Martorano y Walter Agosto; y otros perottistas como Roberto Mirabella . También estará el intendente anfitrión, Rubén Cuello , además de concejales y referentes territoriales.

El perottismo viene construyendo su agenda propia desde hace tiempo y continuará con ese camino. A modo de ejemplo, en Diputados se diferenció del resto del PJ al habilitar la discusión de una nueva Constitución y posteriormente prefirió no competir para los comicios en los que se eligieron a los convencionales .

La mira está puesta en 2027. Hacia allí mira Perotti y proyecta el futuro de la provincia en términos políticos y electorales. “¿Qué tenemos para decirle a los que van perdiendo el empleo, a los jubilados, a los que trabajan en la informalidad? ¿Cuál es nuestra propuesta? Eso hay que construirlo. Y para eso hay que tener equipo, y acá hay equipo”, había dicho el rafaelino hace algunos meses en el primer encuentro.

Más de 300 dirigentes de toda la provincia nos encontramos en Santa Fe para debatir el presente y establecer una mirada que exceda cualquier coyuntura electoral. Gran participación de la juventud y el territorio para, como dijo @omarperotti, ponerle futuro al presente. pic.twitter.com/LfwBR8LEzS — Celia Arena (@celiaarena) July 24, 2025

En el espacio ponen en valor que el bloque presentó 445 iniciativas, de las cuales 81 son de proyectos de ley. “Ahí está el valor de los equipos que tenemos”, dicen en el sector. En este caso se hará énfasis en cuestiones o temas que atañen al norte de la Bota santafesina.

Las próximas reuniones de Omar Perotti

Perotti había dicho que no iba a participar de las elecciones nacionales y cumplió. Tampoco participó su espacio, más allá de que Mirabella, uno de sus laderos, se lanzó pero no llegó y no logró concretar esa aventura electoral para sostener su banca en Diputados. En la tribu acusan a la conducción del PJ de que les cerraron las puertas, a pesar de los intentos de entrar en esa discusión. “Eso no significa que no sigamos trabajando y planteando las soluciones”, deslizan.

“Lo dijo Perotti, octubre es una pelea de cargos. Ya pensamos en los próximos años, la preparación es importante”, explica una de las personas que está en la cocina perottista. En la agenda habrá más encuentros, otro en el centro sur de la Bota y cerrarán el año en Rosario. Con esa hoja de ruta, el gobernador busca volver a poner a su tropa en el centro del mapa peronista santafesino.