Santa Fe: sin juego electoral, Omar Perotti junta a su tropa y pone la mira en 2027

El encuentro, que se hará a finales de septiembre en el departamento de Vera, “será una reunión de trabajo”, explican en su entorno. Se espera que estén presentes los diputados integrantes del bloque perottista, entre los que se encuentran Celia Arena, Marcos Corach, Sonia Martorano y Walter Agosto; y otros perottistas como Roberto Mirabella. También estará el intendente anfitrión, Rubén Cuello, además de concejales y referentes territoriales.
Omar Perotti junto a Celia Arena y Marcos Corach en Diputados.
La agenda de Omar Perotti y la mira puesta en 2027
Más de 300 dirigentes de toda la provincia nos encontramos en Santa Fe para debatir el presente y establecer una mirada que exceda cualquier coyuntura electoral. Gran participación de la juventud y el territorio para, como dijo @omarperotti, ponerle futuro al presente. pic.twitter.com/LfwBR8LEzS
En el espacio ponen en valor que el bloque presentó 445 iniciativas, de las cuales 81 son de proyectos de ley. “Ahí está el valor de los equipos que tenemos”, dicen en el sector. En este caso se hará énfasis en cuestiones o temas que atañen al norte de la Bota santafesina.
“Lo dijo Perotti, octubre es una pelea de cargos. Ya pensamos en los próximos años, la preparación es importante”, explica una de las personas que está en la cocina perottista. En la agenda habrá más encuentros, otro en el centro sur de la Bota y cerrarán el año en Rosario. Con esa hoja de ruta, el gobernador busca volver a poner a su tropa en el centro del mapa peronista santafesino.