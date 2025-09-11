SIRVE PARA OTRA GUERRA

Santa Fe: sin juego electoral, Omar Perotti junta a su tropa y pone la mira en 2027

A fin de mes, el exgobernador reúne a equipos técnicos y referentes territoriales en Calchaquí, en el norte provincial, y acelera su armado territorial.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
El exgobernador Omar Perotti en el encuentro que realizó en Santa Fe con exfuncionarios y técnicos de su gestión.

El ex gobernador de Santa Fe y actual diputado provincial Omar Perotti.
SANTA FE

El regreso de Perotti: el exgobernador junta a su tropa y se alista para octubre

Por  Agustín Vissio

El encuentro, que se hará a finales de septiembre en el departamento de Vera, “será una reunión de trabajo”, explican en su entorno. Se espera que estén presentes los diputados integrantes del bloque perottista, entre los que se encuentran Celia Arena, Marcos Corach, Sonia Martorano y Walter Agosto; y otros perottistas como Roberto Mirabella. También estará el intendente anfitrión, Rubén Cuello, además de concejales y referentes territoriales.

PerottiCorachArena.jpg
Omar Perotti junto a Celia Arena y Marcos Corach en Diputados.

La mira está puesta en 2027. Hacia allí mira Perotti y proyecta el futuro de la provincia en términos políticos y electorales. “¿Qué tenemos para decirle a los que van perdiendo el empleo, a los jubilados, a los que trabajan en la informalidad? ¿Cuál es nuestra propuesta? Eso hay que construirlo. Y para eso hay que tener equipo, y acá hay equipo”, había dicho el rafaelino hace algunos meses en el primer encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/celiaarena/status/1948471317730050101?s=46&t=QWVQarwWe-av3IPK3CDHIA&partner=&hide_thread=false

En el espacio ponen en valor que el bloque presentó 445 iniciativas, de las cuales 81 son de proyectos de ley. “Ahí está el valor de los equipos que tenemos”, dicen en el sector. En este caso se hará énfasis en cuestiones o temas que atañen al norte de la Bota santafesina.

Las próximas reuniones de Omar Perotti

Perotti había dicho que no iba a participar de las elecciones nacionales y cumplió. Tampoco participó su espacio, más allá de que Mirabella, uno de sus laderos, se lanzó pero no llegó y no logró concretar esa aventura electoral para sostener su banca en Diputados. En la tribu acusan a la conducción del PJ de que les cerraron las puertas, a pesar de los intentos de entrar en esa discusión. “Eso no significa que no sigamos trabajando y planteando las soluciones”, deslizan.

“Lo dijo Perotti, octubre es una pelea de cargos. Ya pensamos en los próximos años, la preparación es importante”, explica una de las personas que está en la cocina perottista. En la agenda habrá más encuentros, otro en el centro sur de la Bota y cerrarán el año en Rosario. Con esa hoja de ruta, el gobernador busca volver a poner a su tropa en el centro del mapa peronista santafesino.

El exgobernador Omar Perotti en el encuentro que realizó en Santa Fe con exfuncionarios y técnicos de su gestión.
ELECCIONES 2025

Volvió Perotti: "Seguir de la misma forma no le va a dar al peronismo resultados diferentes"

El exgobernador reapareció y se metió en la interna del peronismo. Le pegó a las "franquicias". Acto en la capital con 300 personas. A fin de año, en Rosario.
Agustín Rossi y Omar Perotti, en las vísperas de otro posible enfrentamiento en Santa Fe.
SEMANA SANTA FE

Ojo por ojo, diente por diente

El exgobernador se activó y no quiere que el Chivo lidere la lista del peronismo de Santa Fe. Mirabella, su carta. Toniolli, la tercera vía del PJ.

