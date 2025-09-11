25 de Mayo: Ramiro Egüen se fue de La Libertad Avanza, armó lista corta y ganó por 200 votos.
El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, superó por apenas 200 votos a la propuesta de Fuerza Patria y, pese a competir con boleta corta, logró imponerse en las urnas. El tercer lugar fue para la boleta de La Libertad Avanza (LLA).
En julio, el cierre de listas había dejado como novedad que Egüen, el único intendente libertario del interior de la provincia de Buenos Aires, había roto con el oficialismo nacional y que competiría con una lista corta. Su nombre había sido noticia en enero pasado luego que se anunciara que dejaba las filas de Juntos por el Cambio para unirse a LLA.
Sin embargo, la falta de acuerdo con los armadores libertarios provocó su salida del espacio y este domingo compitió con un sello vecinal que le dio una nueva victoria. Acción Ciudadana, que llevaba como cabeza de lista a la esposa del intendente, la actual secretaria de Gobierno Mercedes Scquillaci, con el 39,42% de los votos logró el ingreso de tres concejales.
Eguen-y-Scquillaci-Mercedes
Fuerza Patria, segundo
Con el 37,91 % de respaldo, la lista de Fuerza Patria propuesta por el exintendente Hernán Ralinquelo, se posicionó en segundo lugar. Este resultado posibilita que en diciembre asuman tres representantes en el Concejo Deliberante.
Además, la lista que los libertarios armaron tras la salida del intendente quedó en tercer lugar (14,24%), posición que posibilitó el ingreso de dos candidatos al Concejo.