Tandil: las razones de la histórica caída de Miguel Lunghi

La debacle de la UCR en Buenos Aires se explica en estrategias, una conducción compartida entre dirigentes con poco que ver entre sí y, sobre todo, en derrotas electorales de peso, como la de Miguel Lunghi en Tandil . El radical que gobierna hace 22 años salió tercero en las elecciones del domingo, a más de 20 puntos del peronismo ganador.

El terremoto político que significó esa caída para un histórico del partido centenario tiene varias explicaciones, entre el armado de tercera vía que eligió para competir -Somos Buenos Aires - en una elección ultra polarizada, un candidato que no estaba instalado en la opinión pública que compitió contra otros tres con varias elecciones en su haber, y un llamado de atención hacia la gestión municipal, golpeada durante la última semana por un hecho de inseguridad que conmocionó a la ciudad.

El tercer puesto del lunghismo es multicausal, pero no deja de ser un golpe tan duro que dejó groggy al radicalismo local, que duda seriamente en poder retener el municipio en 2027, cuando Lunghi (de 81 años) no pueda volver a presentarse a una reelección, sin haber preparado un sucesor claro para defender las banderas del radicalismo tandilense. Lunghi logró sólo una banca para el Concejo Deliberante , donde estaba en minoría y ahora perderá la Presidencia.

Una de las razones que el lunghismo encuentra para explicar la histórica derrota es la hiper nacionalización de la elección provincial y municipal. Lunghi impulsó la candidatura de Juan Antonio Salceda dentro del frente Somos, e l espacio que el radicalismo armó junto al peronismo no K y sectores vecinalistas. La alianza cayó en 17 de los 27 municipios gobernados por el radicalismo, y nueve de los 12 que se incluyen en la Quinta sección electoral .

Somos no resistió la ultra polarización: en Tandil el peronismo sacó 35 puntos, seguido por La Libertad Avanza con 34 y, diez puntos más abajo recién aparece el frente apoyado por Lunghi. La primera autocrítica del sector que gobierna Tandil desde 2003 es que, a pesar de lo que creía, el efecto desdoblamiento no se dio y el electorado fue masivamente a votar modelos nacionales, sin poder instalar la cuestión local. No hubo discusión territorial. Un dato: el corte de boleta en favor de Lunghi existió, pero lejos de lo que esperaba.

Otra de las claves es cómo Fuerza Patria logró retener sus votos respecto a 2023: Rogelio Iparraguirre sacó 100 votos más que hace dos años, mientras que las fuerzas externas al peronismo se dividieron en tres, con muy baja participación. Según las estadísticas, se registró el mayor ausentismo en los circuitos en los que Lunghi históricamente sacó mayor diferencia.

lunghi_salceda Miguel Lunghi y Juan Salceda, el candidato de Somos Buenos Aires en Tandil.

Candidato no instalado y Concejo adverso

Otra de las razones que explican lo del domingo es la competencia que tuvo Salceda. Iparraguirre encabezó su quinta elección, varias de ellas como candidato a intendente. Gonzalo Santamarina lideró la boleta de Acción Tandilense-La Libertad Avanza, con un apellido emblemático de la ciudad y con las últimas tres elecciones en el lomo. Y Marcos Nicolini, que jugó en Hechos, participó en cinco elecciones y fue dos veces candidato a intendente.

Contra ellos peleó Salceda, el hombre del lunghismo que planteaba la renovación con el foco puesto en el plano local, aunque con un 75% de conocimiento. Se trata de un médico de 48 años, reconocido en el mundo de la salud pública regional y nieto de un famoso escritor anarquista, cuyo apellido se convirtió en avenida en Tandil. El espacio apostó a la tracción del voto joven -Salceda tiene una banda de rock-, aunque no logró instalarse.

Con esta derrota, en la que sólo logró meter una banca, el Concejo Deliberante será un escenario adverso para el oficialismo. Si bien ya se encontraba en minoría, ahora perderá la presidencia del cuerpo, hoy en manos del lunghista Juan Pablo Frolik. Desde diciembre, la conformación será con siete miembros del PJ, seis de LLA, cinco de la UCR y dos de Hechos.

Iparraguirre Rogelio Iparraguirre, Fuerza Patrial.

La apuesta a la gestión de Miguel Lunghi que no pegó

La oposición tandilense afirma que problemas como baches, falta de cámaras de seguridad, el descuido del espacio público, entre otras cosas, influyó en la quita del respaldo a la gestión. Algo de eso reconoce el oficialismo, aunque también puso el acento en un grave hecho de inseguridad que se produjo días antes de la elección con el asesinato de una joven de 18 años por parte de un homeless. El altísimo impacto del suceso culminó con una masiva marcha a menos de 24 horas de la elección.

Justo cuando el candidato libertario de la sección, Guillermo Montenegro, viene realizando sostenidamente una campaña anti "fisuras”, y fue a Tandil tres veces para hablar específicamente de la seguridad. En la ciudad serrana, LLA salió segunda a un punto de Iparraguirre, que le dio al peronismo su primera victoria en 38 años. Lunghi tiene menos de dos años para dar un volantazo, instalar un candidato y tratar de frenar una ola de votos que rechazaron su gestión, o prefirieron colgarse de uno de los dos modelos nacionales.