Luis Juez le pone freno a Javier Milei y se corre de la campaña de LLA en Córdoba

Luis Juez sostuvo el veto a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en el Senado , pero le reprocha a Javier Milei que no hable con los gobernadores y que no se deje ayudar. Acudirá a la Bolsa de Comercio de Córdoba donde el Presidente disertará este viernes, pero faltará al acto político de la tarde en el Parque Sarmiento .

El senador es aliado formal de la Alianza La Libertad Avanza en la provincia, aunque no forma parte de la lista para la Cámara de Diputados . Desde que las fuerzas del cielo, con el Gordo Dan a la cabeza, lo criticaron con crueldad por apoyar la ley de emergencia en discapacidad, Juez marca distancia en un momento de alta debilidad del poder central, no sólo por la derrota bonaerense, sino por las sospechas de cobro de coimas, la perdida de gobernabilidad en el Congreso y el desajuste de las variables económicas.

Horas antes del arribo de Milei a la provincia, el senador anticipó a un medio local que sostendría el veto presidencial a la ley que establece una redistribución automática y diaria de los ATN.

Sin embargo, no esquivó el espacio para profundizar en sus observaciones. Consideró que es “una locura” y “una bravuconada” no haber construido puentes con los gobernadores para sentarse a discutir políticas. Si bien acompañó el veto, se permitió el giro federal al comprender las razones de los mandatarios provinciales para buscar más fondos.

La crítica no quedó ahí. Juez además consideró que el gobierno “no se deja ayudar”. En un dejo de resignación y justificación -entendiendo cuál es la mecánica instalada de la gestión de Milei, pero marcando límites- dijo que esa ayuda va de la mano del acompañamiento y la experiencia, "no de la sumisión", aclaró a radio Mitre.

Gabriel Bornoroni, Gonzaro Roca, Luis Juez Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, candidato de Javier Milei en Córdoba

Haciendo foco en la cámara alta, Juez señaló que hace un año la gestión contaba con 39 senadores y hoy solo con siete. “Algo estás haciendo mal. Tenés que hacer una profunda autocrítica”, siguió con el operativo despegue.

Esta ola de análisis y valoraciones puede leerse como una clara señal de distanciamiento de un gobierno debilitado y golpeado por los motivos ya enumerados. Juez apostó a subirse al barco violeta en el mejor momento, pero no dudará en bajarse si se empieza a hundir. Al fin y al cabo, su objetivo es lograr ser candidato a gobernador en 2027.

Acompañamiento a medias a Javier Milei en Córdoba

El senador cordobés dijo que “acompaña” el proyecto y la campaña proselitista de los libertarios. Sin embargo, avisó que no será de la partida en el acto de campaña que encabezará Milei en un espacio público de barrio Nueva Córdoba, donde dio su primera charla abierta de economía en 2022.

Juez confirmó su asistencia ante la disertación que realizará Milei este viernes al mediodía en la Bolsa de Comercio de Córdoba, la primera de al menos dos paradas en tierras mediterráneas, y cobijado por un entorno amigable: el Círculo Rojo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BornoroniG/status/1966885350980415758&partner=&hide_thread=false Van contra @KarinaMileiOk porque sin ella nada de esto sería posible. Por eso tenemos que defenderla a ella y al Presidente @JMilei.



No dejemos que nos roben la oportunidad de cambiar la Argentina. https://t.co/VLF7PjMPpt — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) September 13, 2025

Por un compromiso familiar en Buenos Aires, se excusó de no poder participar en el segundo evento programado donde Milei intentaría aplicar un baño de popularidad al ignoto Roca, mano derecha del presidente de LLA en Córdoba, Gabriel Bornoroni.

Expectativa por el encuentro

Este compromiso impostergable de Juez mete ruido en la campaña. El senador requirió disculpas públicas después del tuit del Gordo Dan que atacó, con mentiras, su vida privada. Hay alta expectativa por el reencuentro, después de una comunicación interrumpida desde hace más de 20 días. Atrás quedaron las milanesas con papas fritas compartidas en Olivos.

Juez insiste con que hará lo que le pidan rumbo a octubre, pero es indisimulable con su malestar. “No me pidas cosas que yo no te voy a dar, porque yo no te voy a prometer nunca nada que no te pueda dar. Esta es la historia de mi vida. Si te sirve bárbaro sino está bien. Yo no te voy a pedir nada”, cerró la entrevista a la radio local después de recordar los motivos por los que apoyo la ley de emergencia en discapacidad.

Mientras tanto, los eventos de campaña están marcha, pero el pedido de disculpas del líder de las Fuerzas del Cielo siguen en pausa. ¿Habrá reconciliación?