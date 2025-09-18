Ingresos Brutos: Axel Kicillof baja los adelantos del impuesto que más le duele a la producción

La provincia de Buenos Aires bajó casi al mínimo los saldos a favor de los contribuyentes por retenciones y percepciones a cuenta del pago de Ingresos Brutos. La gestión de Axel Kicillof reglamentará durante octubre un programa que eliminará esos pagos a cuenta a quienes contribuyen y están catalogados de "riesgo cero".

La Agencia de Recaudación bonaerense ( ARBA ), que dirige Cristian Girard , hizo un trabajo continuo para bajar los saldos que retiene a los contribuyentes a cuenta del impuesto.

Según los datos oficiales, el stock de saldos a favor del contribuyente se encuentran en los niveles mínimos desde que Santiago Montoya , el primer titular de ARBA, inició la agencia en 2008, bajo la gestión de Daniel Scioli .

Los saldos a favor (SAF) se acumulan con cada transferencia o pago con tarjeta de crédito, débito o QR que recibe un contribuyente inscripto en Ingresos Brutos, como un pago a cuenta de la declaración del impuesto de cada mes.

El sistema, ideado por Montoya, continuado por todas las gestiones y replicado en el resto de las provincias, "marca" una transacción con una retención o percepción, que luego se descuenta del impuesto final. Pero no impacta sólo en las operaciones comerciales, sino también en las transferencias entre amigos, familiares o hasta cónyuges.

Axel Kicillof bajó los saldos a favor de Ingresos Brutos

Las administraciones provinciales se financian así con plata que, en rigor, les deben a los contribuyentes. El Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb) tuvo su origen en esta búsqueda de mejorar el cumplimiento y bajar niveles altos de evasión, pero dio toda la vuelta.

Los regímenes de recaudación anticipada de tributos se convirtieron en cajas para las administraciones provinciales, que se financiaron con dinero que debían devolverle a los contribuyentes.

En la provincia de Buenos Aires, a fines de 2018 ARBA llegó a acumular saldos a favor equivalentes a tres meses de Ingresos Brutos. Actualmente ese excedente se redujo a 0,9 mes y el objetivo oficial es llevarlo a 0,7.

saldos a favor arba

La recaudación de Ingresos Brutos es, en su gran mayoría, a través de anticipos. Pero los pagos mediante declaraciones juradas pasaron de representar el 16% del total a significar el 28% en Buenos Aires.

Según un informe de IDESA de comienzos de año, los fiscos provinciales tienen, en promedio, 1,6 meses de Ingresos Brutos cobrados por adelantado como saldos a favor.

Neuquén y Chubut (0,3 y 0,5 mes, respectivamente) son las que menos cobran. En el otro extremo, Catamarca tenía 6,3 meses adentro y Misiones retenía 14,1 meses de recaudación a cuenta. Hasta fines de 2024, la provincia de Buenos Aires estaba en torno a 1,2 meses.

Sircreb y Sircupa

Las retenciones y percepciones son a través del Sircreb y de su primo más joven, el Sircupa, el sistema para las billeteras virtuales.

El Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (Sircupa), alcanza a los pagos a CVU. Estos estaban fuera del alcance de las retenciones del Sircreb hasta que comenzó el nuevo régimen, en 2020.

El Sircupa ya se aplica en 20 provincias y comenzó a implementarse en la provincia de Buenos Aires hace diez días. Según fuentes de ARBA, la implementación en tierra bonaerense se demoró porque no querían duplicar bases de datos y cobrar de más.

En la provincia, el Sircreb y el Sircupa alcanzan a pequeños, medianos y grandes contribuyentes del régimen general y a monotributistas del convenio multilateral.

Según el fisco provincial, los monotributistas inscriptos en el régimen simplificado de Ingresos Brutos (el impuesto provincial adherido al monotributo) ya no sufren las percepciones y retenciones. Son 1,3 millones de contribuyentes bonaerenses.

El régimen simplificado, según estimaciones oficiales, evitó 32 millones de presentaciones de declaraciones juradas mensuales y el cobro anticipado de casi 20.000 millones de pesos.

Devolución de saldos

ARBA, además, aceleró las devoluciones de impuestos, en casos en que los saldos a favor del contribuyentes superen los montos que deben pagar por facturación.

"Se presumía que si las retenciones excedían los montos a pagar, eso respondía a maniobras de evasión por parte de los contribuyentes y se bloqueaba la devolución de saldos, lo que llevaba a fiscalizaciones eternas, afectando el funcionamiento de empresas, pymes y comercios", indicaron en la agencia.

Axel Kicillof super.jpg El proyecto de Axel Kicillof para apuntalar a las pymes

Además, "el 60% de la capacidad de fiscalización del organismo estaba orientada a resolver las demandas de repetición", añadieron.

"Simplificamos trámites, liberamos capital de trabajo para pymes y monotributistas, y al mismo tiempo logramos sostener e incluso mejorar la recaudación genuina de la Provincia", dijo Girard.

Riesgo cero

La intención de ARBA es que estas retenciones bajen más a partir de octubre, cuando se reglamente un nuevo sistema de Riesgo Fiscal que etiqueta a los contribuyentes en distintas categorías. Aquellos catalogados como buenos cumplidores según una serie de parámetros (estar al día, no tener reclamos judiciales por deudas impositivas, etcétera) tendrán menos pagos por anticipado.

Los contribuyentes catalogados como de "riesgo cero" irán a un esquema de 70% de pagos vía retenciones y percepciones y 30% en declaraciones juradas; los de riesgo intermedio pasarán a un 80%/20% y los de riesgo "moderado", a un 85%/15%.