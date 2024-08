Lourdes Arrieta se fue antes de que la echaran, armó un monobloque y busca un acuerdo con Zago

"Respeto el espacio de cada uno, pero me encantaría formar un interbloque para respaldar a Javier Milei ", sostuvo Arrieta cuando le consultaron por Zago en la vereda del Congreso , donde anunció ante los medios su salida formal del bloque oficialista. "Voy a seguir apoyando el proyecto del oficialismo, pero cuando quiera ser crítica lo voy a ser", anticipó.

Como explicó Letra P, Martín Menem, se reunió con Zago -jefe del bloque LLA hasta abril- y le pidió no reclutar a Arrieta ni armar un interbloque de libertarios díscolos. No es una idea nueva: las primeras gestiones fueron en julio, cuando se habló de una posible sociedad con el PRO. El propio Milei llamó al exlegislador porteño para pedirle que no refugie a libertarios heridos.