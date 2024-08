El minuto a minuto de la escandalosa pelea del bloque La Libertad Avanza en Diputados

La Libertad Avanza y cruje

La reunión de bloque fue convocada por Bornoroni, inmediatamente después de la sesión especial, en la que la oposición, con lo justo, había logrado derogar el DNU que aumentó los fondos reservado de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El motivo del encuentro no era ese fracaso legislativo, sino intentar resolver los pleitos internos.

Martín Menem no había digerido que Lourdes Arrieta pidiera que la Justicia lo investigara por su participación en la visita a la cárcel de Ezeiza, para entrevistarse con represores, entre ellos Alfredo Astiz. La mendocina formó parte del viaje y hasta salió en las fotos que se difundieron después. Ella repitió la acusación contra el riojano en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Lo más curioso es que hasta inicios de julio era la diputada más menemista del bloque. Algo se rompió.

El comienzo de la cumbre pareció un guion escrito por el riojano para desligarse del tour a represores. El entrerriano Beltrán Benedit abrió la boca por primera vez para hacerse cargo de haber organizado esa actividad. "Hicimos una visita humanitaria a una cárcel donde hay mayores de edad y malas condiciones sanitarias", se excusó. Los únicos mayores de edad que hay son los represores. El sanjuanino José Peluc intervino sorprendido: "¿No veníamos a hablar de la sesión? ¿Qué es esto?", interrogó.

La pelea

Fue en ese momento cuando se metió el santafesino Nicolás Mayoraz, una de las espadas que tiene Menem para dirimir sus pleitos. "¡No puede ser que nos estemos denunciando entre nosotros! Y lo voy a decir con nombre y apellido: Vos, Lourdes Arrieta. ¿A qué estás jugando? ¿Estas con el kirchnerismo? ¿Qué estás haciendo?", la increpó.

La mendocina se sacó de las casillas y apuntó a Menem. "¿De qué me acusan? Martín: mirame, me hicieron una cama. No tuvieron los huevos para defenderme cuando me tenían que defender. Yo pedí explicaciones y no tuvieron los huevos", fue la reacción de la diputada, difundida en un audio que se filtró al día siguiente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MendozaToday/status/1826647552042930198&partner=&hide_thread=false Se filtró el audio del día de furia de Lourdes Arrieta en Diputados. “¡No me defendieron cuando me tenían que defender, me hicieron una cama. Me amenazaron de muerte. Martín Menem, mirame!” pic.twitter.com/mwEMnyCoHz — Mendoza Today (@MendozaToday) August 22, 2024

"¡Me hicieron una cama! ¿Quién? ¡Vos, vos Martín! ¡Me amenazaron y estoy con custodia!”, continuó. Menem no le dirigía la mirada y Arrieta más se exaltaba. Tanto empezó a escalar la tensión que Marcela Pagano se levantó y pidió ayuda. Quería que alguien calmara a su compañera. Arrieta salió de la sala al patio y la siguió Rocío Bonacci.

"Llamen a alguien de seguridad", llegó a decir Menem. En los patios estaba José Bonacci, padre de la diputada; un asesor de Pagano y Yamil Castro Bianchi, abogado de Arrieta. Tiene en su currículum haber denunciado al diputado Gerardo Milman por su presunto involucramiento en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.

Por la puerta del Senado

Para la tropa libertaria, no hay duda de que Castro Bianchi es un infiltrado del kirchnerismo. Arrieta se fue junto a él y sus custodios, pero cuando iba a salir por la puerta del palacio vio la guardia periodística y se arrepintió. Fue al ascensor, subió al primer piso, cruzó la cafetería y caminó por el salón de pasos perdidos hasta el Senado, donde descendió por las escaleras para retirarse por la puerta principal. En ese momento estaba exponiendo el candidato a juez de la Corte Ariel Lijo en el Salón Azul.

En el salón Blanco de Diputados, la reunión del bloque LLA continuaba. María Fernanda Araujo, una de las legisladoras que fue a Ezeiza lee en su celular la noticia de que Arrieta estaba por denunciar a Mayoraz por violencia de género y lo cuenta en voz alta. Se hizo silencio por un segundos, hasta que la rionegrina Lorena Villaverde propuso expulsarla del bloque ahí mismo. Bornoroni prefirió no apurarse en juntar la firmas.

arrieta y menem 2.jpg

Menem decidió hablar y, sin mencionar si estaba de acuerdo o no con la visita a represores, recodó que en su familia hay víctimas de la violencia política "de todos los colores" y que su tío, el expresidente Carlos Menem, había indultado a sus propios torturadores, lo que consideró una muestra del "valor del perdón".

Asintió ante esas palabras Lilia Lemoine, quien aprovechó para pegarles a Pagano y Bonacci: les recriminó no haber participado de la votación solicitada por la macrista Silvia Lospennato, quien pidió un apartamiento del reglamento para tratar un repudio al intendente Fernando Espinoza, denunciado por abuso sexual.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lulumicart/status/1827149509467468118&partner=&hide_thread=false Como LIBERAL, tengo todo el derecho indagar y tener un pensamiento crítico.

¿Me quieren expulsar del Bloque? Aclaro que NADIE me lo ha dicho a los ojos. Siempre he ido DE FRENTE, con LA VERDAD, y buscando TRANSPARENCIA. pic.twitter.com/5iAnYWVonv — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 24, 2024

Bertie Benegas Lynch, como acostumbra, trató de poner paños fríos a las disputas y pidió la unidad. Por la noche, fue uno de los encargados de defender a Mayoraz en los medios. Arrieta ya había ido a la comisaría más cercana al Congreso, donde finalmente no hizo la denuncia, que luego sí habría radicado en la justicia.

Menem, mientras, celebraba que la Justicia de Lomas de Zamora desestimó la denuncia de la mendocina sobre la visita a la cárcel. Y preparaba un comunicado para defender a Mayoraz. El martes quiere echar a Arrieta. Espera una reunión más tranquila.