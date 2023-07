Quizás por eso, aunque no sólo por eso, el sanfrancisqueño se lanzará de lleno a trabajar para las elecciones capitalinas del próximo 23 de julio. Su participación en el acto de la nzamiento del oficialismo este viernes es tan sólo el preámbulo oficial de un proceso que se viene gestando desde hace tiempo y cuyo primer objetivo ya fue cumplido, aunque no del modo imaginado. Los siete puntos que Llaryora le sacó a Luis Juez en el departamento Capital el domingo pasado resultaron fundamentales para el triunfo del gobernador electo, aunque con la mira en la proyección de la batalla municipal dejaron un sabor no del todo agradable.