Llaryora será gobernador con un nuevo mapa de poder que revitaliza a la UCR

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCt70aq5so43%2F%3Fhl%3Des&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHMO8bqeGeSTxQC8W7tuWa8cYrjRY1wzYbrjGwkaCvbRn38XHaJA0wZBxG1UHFVUyCcnZA9iu6FpCaB8c92Op9yQMUMWUKpP2uw7mbq2WMDvkZBOqKfPKE1QTDGU08JqnZAX8hjxMqSfZBJZBHKYnyZCoczknWdTwZDZD View this post on Instagram A post shared by Ariel Grich (@arielgrich)

El escrutinio definitivo terminará de saldar las dudas respecto de la elección en Sobremonte, donde la diferencia entre Gladys Espíndola, de Juntos por el Cambio, y Marcelo Eslava, de Hacemos Unidos por Córdoba, es de 13 votos. En el oficialismo confían en que esa banca terminará en manos del oficialista. Falta contar una sola mesa.

Fuegos cruzados

La contracara es el peronismo que se terminará enfrentando a un proceso de renovación mucho más tenso del que se imaginaban cuando Llaryora y Schiaretti lanzaron la triple campaña que también incluye a Daniel Passerini. En medio de fuegos cruzados, el candidato tendrá que revalidar la gestión en Córdoba el próximo 23 de julio.

El dato no es menor. El cordobesismo todavía tiene que enfrentar procesos electorales en las tres ciudades en las que se concentra el mayor volumen poblacional de la provincia. A la Capital le seguirá Río Cuarto, que vota el año que viene pero que fue el destacado negativo del resultado electoral del domingo; y Villa María, que vota el 1 de octubre. Encima, en materia de densidad poblacional, la ciudad que sigue es Carlos Paz, que votó el domingo dándole el triunfo al vecinalista aliado, Esteban Avilés, aunque esos votos no acompañaron a la conducción provincial, que perdió.

El facturero: territorio, boleta única y re-re

La ciudad más grande de Punilla tiene sus particularidades a la hora del análisis. Primero, porque las fechas coincidieron por una cuestión azarosa ya que en Carlos Paz eso está definido por Carta Orgánica; y segundo, porque se utilizó el voto electrónico. Sin embargo, el enojo respecto de la estrategia que unificó las elecciones municipales con las provinciales empezó a hacerse notar desde el lunes a la mañana, cuando los intendentes que habían perdido sus gobiernos por el arrastre de la boleta de Juez, empezaron a encontrar a varios colegas enfrentando la misma situación.

Aunque hace 12 años que Córdoba utiliza la Boleta Única de Sufragio hay quienes señalan que es momento de revisar el sistema y elevan la queja por la cantidad de votos en blanco que se cuentan en los tramos que no corresponden al Ejecutivo provincial. En lugares en los que la contienda se define por un puñado de votos, eso puede resultar fundamental.

De hecho, sólo con los resultados publicados hasta el momento, la distancia entre el voto en blanco para el primer tramo y para el que elige a legisladores por Distrito Único ya resulta notable. Hay 94.430 votos en blanco en el conteo que define al gobernador y 290.459 en el tramo más importante de la Legistaura. “Es algo que sucedió siempre porque la gente todavía no se acostumbra, pero la tendencia a ese error va bajando elección tras elección”, asumen en el oficialismo. Mientras tanto, los intendentes trinan.

Quienes tienen mayor enojo le reclaman a Llaryora haber concentrado demasiado la actividad en algunos puntos estratégicos, que encima no funcionaron, y desprotegió a otros. “Si querés ser gobernador tenés que ir a toda la provincia, pueblo por pueblo”, le espetan aunque esperan que la situación se resuelva en un futuro inmediato.

Con Schiaretti el enojo es más grande y tiene su raíz en la discusión de la ley electoral. Este medio siguió de muy cerca como esos enojos se fueron incrementando a medida que la negativa del gobernador para habilitar una última re-reelección para los intendentes e intendentas que tenían más de un mandato. El mandatario provincial se negó sistemáticamente "a (volver a) cambiar las reglas del juego”.

El resultado fue más que negativo. La mayoría de municipios que perdieron estaban gobernados por jefes históricos que se vieron obligados a salir a buscar un sucesor a contratiempo. Vale recordar que el reclamo tuvo su cierre definitivo en febrero de este año. El último que intentó un cambio de rumbo desde la Legislatura fue Orlando Arduh, el por entonces jefe de bancada de JxC convertido en una de las últimas grandes incorporaciones de la escudería llaryorista.

“Esto se explica por la falta de conducción, un líder no puede desconocer a su pueblo y Schiaretti no sabe lo que pasa en el interior. Yo no sé si esto va a cambiar, pero no le encuentro mucho rumbo”, le dijo a este medio un intendente a este medio mientras en la Capital provincial, los referentes partidarios todavía superponían sus conferencias de prensa.