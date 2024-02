Los regalos a Javier Milei: de la pulsera Swarovski para Karina Milei a una remera con la cara de Conan

El jefe de Estado no es el único funcionario que anotó algún presente desde que comenzó al administración libertaria. El ministro Guillermo Francos (Interior) y la ministra Patricia Bullrich (Seguridad) anotaron algún presente. Es más, la presidenta del PRO fue la primera funcionaria libertaria en anotar un obsequio en el registro oficial: el 21 de diciembre, el jefe del bloque amarillo en Diputados, Cristian Ritondo , le envió una canasta navideña.

A diferencia de su antecesor Alberto Fernández , que supo rasguear en público una guitarra que le dio Emmanuel Macron , Milei no hizo demasiado alarde de los obsequios que recibió. El único publicitado fue la réplica artesanal del trineo que usan en la Antártida que le dieron en la Base Marambio. Obtuvieron más prensa los tres regalos que el mandatario le obsequió al papa Francisco .

El 10D de Javier Milei

Volodimir Zelensky fue uno de los invitados especiales a la asunción del libertario el 10 de diciembre. Como dicta la costumbre diplomática, el presidente ucraniano le entregó una "camisa bordada Vyshyvanka, una prenda tradicional de su país, y una "obra decorativa Descent into the hell of war", se anotó en el registro. Ambos fueron destinados a la Quinta de Olivos.