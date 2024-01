Hay cosas que el dinero no puede comprar, pero sí una transmisión de mando presidencial. Hay una cifra detrás del momento en que Alberto Fernández le puso la banda a Javier Milei el 10 de diciembre de 2023. Gran parte lo explican los costos de las comitivas extranjeras: como es costumbre diplomática, el país anfitrión se hace cargo de los gastos de hotelería y transporte de parte de las delegaciones invitadas. Para la última jura presidencial, en ambos conceptos se abonaron $ 40.178.150 , lo que equivale a U$S 109.589 al tipo del cambio oficial de aquella jornada, previa a la devaluación que anunció el ministro de Economía Toto Caputo .

A modo de comparación, en la contratación de hoteles del anterior traspaso de mando (número de proceso 26-0069-CDI19), elaborado por la oficina del excanciller Jorge Faurie, se le pagaron US$ 25.826,37 a cuatro firmas. Fueron el Sheraton, al que se le abonaron U$S 9.745,34; Consultrade S.A. (Emperador Hotel), unos U$S 12.342; Nuevas Fronteras S.A. (Intercontinental), U$S 2.109,03; y South Convention Center (Hilton), U$S 1.630.