El Senado tuvo su primera semana del año sin actividades y no será fácil que se reactive en el corto plazo: ocho representantes de partidos provinciales, que tienen línea directa con sus gobernadores o jefes locales, se resisten a seguir la agenda del Gobierno a libro cerrado. Sin ellos, quedó en el olvido la mayoría constituida el 13 de diciembre por la vicepresidenta Victoria Villarruel para repartir las autoridades y cupos en las comisiones. Ese día juntó 39 votos, sólo dos más que lo necesario para el cuórum.

Aunque no tienen una coordinación formal en el Senado, el provincialismo mantiene sociedades ocasionales y, ante todo, pide ser tenido en cuenta para abrir el recinto. El primer mensaje lo dieron la semana pasada representantes de Misiones y de Río Negro, cuando se unieron para bloquear el proyecto de boleta única que intentaba votar La Libertad Avanza, similar al que se utiliza en Córdoba. Firmaron un dictamen que propone el sistema de Santa Fe, con boleta única por categoría, y tuvieron el inesperado apoyo de Unión por la Patria .

La vicepresidenta intentó evitar este final con un llamado de urgencia al gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, pero no fue suficiente. El exsenador le explicó que su idea siempre fue aprobar el sistema santafesino y no tenía motivos para revisar esa postura. Su diálogo con el ministro del Interior, Guillermo Francos, no había dado los resultados que esperaba.