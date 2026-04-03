Las millas de Manuel Adorni: la Justicia investiga otro viaje del jefe de Gabinete al exterior

La Justicia federal investiga otro viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , presuntamente realizado a la isla de Aruba a fines de 2024, en el marco de la causa por posible enriquecimiento ilícito que se encuentra en etapa inicial de recolección de pruebas documentales.

La investigación está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita , quien avanza en distintas medidas para determinar si los gastos del funcionario se corresponden con sus ingresos declarados.

Según información incorporada al expediente , los investigadores cuentan con datos que indicarían que Adorni habría viajado al Caribe junto a su familia, aunque ese destino no figura en los registros oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones .

En cambio, los informes migratorios consignan un vuelo de ida a Perú y otro de regreso desde Ecuador . De acuerdo con fuentes oficiales citadas por el diario La Nación, tampoco existen registros de ingresos del funcionario a la Casa Rosada entre el 27 de diciembre de 2024 y el 6 de enero de 2025, fecha en la que, se sospecha, habría viajado a las playas del Caribe.

El fiscal Pollicita solicitó al inicio de la semana una serie de doce medidas de prueba, entre ellas los reportes migratorios, como parte del protocolo de investigación previsto para casos de presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.

Dicho protocolo contempla requerimientos a organismos públicos y privados, entidades bancarias y operadores financieros, así como la posterior realización de un peritaje contable para evaluar la correspondencia entre gastos e ingresos del matrimonio Adorni.

Declaración de la escribana

En paralelo, la fiscalía se prepara para tomar declaración testimonial a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en operaciones inmobiliarias vinculadas al funcionario. El interrogatorio está previsto para la semana siguiente, una vez que se incorporen al expediente los documentos registrales correspondientes.

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La investigación también analiza la compra de un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, adquirido por Adorni por un monto declarado de 230.000 dólares. El funcionario sostuvo que la operación se concretó gracias a un préstamo de 200.000 dólares otorgado por las propias vendedoras del inmueble, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, a cambio de una hipoteca constituida sobre la propiedad. Nechevenko también participó en la compra de una vivienda en el country Indio Cua, realizada a nombre de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, en noviembre de 2024.

La nueva defensa

Mientras tanto, la causa judicial avanza en paralelo a las repercusiones políticas generadas por la difusión de la inclusión de su esposa en la comitiva presidencial que viajó a Nueva York y un viaje que la familia Adorni hizo en avión privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval. En relación con este episodio, Adorni contrató al estudio del abogado Matías Ledesma para su defensa, según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA).

La investigación por el vuelo a Punta del Este se tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, quien ordenó allanamientos en una empresa de taxis aéreos con el objetivo de determinar quién financió los traslados y si existieron irregularidades, como posibles dádivas o malversación de fondos públicos.

De acuerdo con fuentes judiciales, el expediente se encuentra aún en una etapa preliminar. En caso de que el peritaje contable confirme gastos no respaldados por ingresos legítimos, la fiscalía podría intimar al funcionario a justificar su patrimonio. De no resultar suficiente esa explicación, la causa podría derivar en un pedido de declaración indagatoria.