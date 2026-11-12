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OTRAS MEDIDAS DE FUERZA

La CGT se suma a la batalla cultural con un festival de política, debates y música

La central obrera organiza dos jornadas gratuitas en la Ciudad de Buenos Aires. Charlas, economía, trabajo e inteligencia artificial y espectáculos en vivo.

Por Letra P | Periodismo Político
La CGT se suma a la batalla cultural con un festival que combina cultura, política y economía.

La CGT se suma a la batalla cultural con un festival que combina cultura, política y economía.

La Confederación General del Trabajo (CGT) sale a disputar la batalla cultural con una propuesta que combina política, debates, música y espectáculos. La central obrera realizará este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires la Bienal FUERZA, un encuentro con entrada gratuita que reunirá a dirigentes sindicales, economistas, periodistas, intelectuales y artistas.

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La iniciativa forma parte de una apuesta de la central sindical por ampliar su presencia en el debate público y construir espacios de discusión que trasciendan las reivindicaciones laborales. Con una programación abierta a la comunidad, la CGT buscará instalar conversaciones sobre el presente y el futuro de la Argentina, desde la producción, la política y la economía hasta la inteligencia artificial, la democracia y la identidad nacional.

La Bienal es la segunda actividad de FUERZA, la plataforma cultural impulsada por la CGT, que tuvo su primera experiencia el 16 de octubre con un festival musical. Ahora, el proyecto incorpora una agenda de debates políticos y económicos, presentaciones artísticas, teatro y cine.

La CGT pone en discusión el futuro del trabajo y la economía

El sábado, las actividades comenzarán a las 14 y tendrán como uno de sus primeros debates la cuestión de Malvinas, con Juan Rattenbach y Aien Nesci, a las 16. Luego habrá una conversación sobre libros, trabajo y política con Gabriela Borrelli, Tali Goldman y Pedro Yagüé.

La inteligencia artificial ocupará un lugar en la programación a las 18, con una mesa integrada por Tomás Trapé, Tomás Borovinsky y Alelí Prevignano. A las 19, Reynaldo Sietecase y Lorena Álvarez participarán de una conversación sobre las formas de narrar el presente.

Uno de los momentos centrales de la primera jornada será el debate ¿Quién produce la Argentina que viene?, previsto para las 20, con la participación de Jorge Sola, integrante de la conducción de la CGT, y el economista Diego Coatz.

El domingo, la discusión económica tendrá otro espacio destacado con la mesa ¿Por qué no funciona la economía argentina?, que reunirá a Julián Zicari, Marina Dal Poggetto, Hernán Letcher y Juan Gentile, desde las 17.

La programación continuará con una conversación sobre la clase media argentina, de la que participarán Martín Rodríguez, Hernán Vanoli y Natalia Aruguete. También habrá un debate sobre los años 70 con María O'Donnell y Hernán Confino, mientras que Pedro Saborido abordará la relación entre humor, política e identidad.

Música, teatro y cine en la apuesta cultural de la CGT

Además de las discusiones políticas y económicas, la Bienal contará con una programación de espectáculos musicales, cine, teatro y actividades para las infancias.

El sábado se presentarán Ekathe, Mery Granados y el Sindicato Argentino de Boleros. El domingo habrá un taller de percusión a cargo de La Bomba de Tiempo, un espectáculo de Julieta Laso y un show sorpresa que cerrará el encuentro en el escenario principal.

La agenda también incluirá la proyección de la película Lealtad y dos obras teatrales. Nación Alambre abordará la crisis de 2001, mientras que El debate recreará la histórica discusión entre los dirigentes sindicales José Ignacio Rucci y Agustín Tosco.

Para las infancias se desarrollarán las actividades Personajes del mañana y Amuletos de la fuerza.

La Bienal se realizará en C Art Media, ubicado en avenida Corrientes 6271, con apertura a las 14 durante ambas jornadas. La entrada será libre y gratuita, con inscripción previa a través de proyectofuerza.ar. Algunas actividades tendrán cupos limitados y requerirán una reserva adicional.

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