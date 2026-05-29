La revolución de los seguros de Javier Milei golpea a Guillermo Plate

El presidente Javier Milei avaló el proyecto de desregulación del mercado asegurador que elaboró Federico Sturzenegger y dejó en offside al jefe de la Superintendencia de Seguros, Guillermo Plate.

Javier Milei inclinó la cancha en la interna abierta alrededor de la reforma del mercado asegurador. El respaldo público del Presidente al megaproyecto que impulsa Federico Sturzenegger dejó debilitado al jefe de la Superintendencia de Seguros , Guillermo Plate , que semanas atrás había cuestionado iniciativas similares dentro del sector.

En el mercado asegurador leyeron el gesto presidencial, que en una entrevista radial prometió "la revolución de los seguros" , como un fuerte golpe político a Plate. La discusión sobre una eventual reforma del sistema fue una pelea de larga data dentro del sector, pero en las últimas semanas escaló con la aparición del denominado “Proyecto Urdiroz”, una propuesta de reforma integral elaborada por el exfuncionario del organismo Alejandro Urdiroz .

La propuesta desató tensiones entre compañías, estudios jurídicos y funcionarios vinculados al negocio asegurador, incluido Plate, titular del organismo regulador, que salió personalmente a cuestionar la iniciativa. El texto proponía modificar de manera estructural las leyes de Seguros, Entidades Aseguradoras y Productores Asesores.

La iniciativa incorporó conceptos como supervisión basada en riesgos, integración internacional, apertura del mercado y reducción de la litigiosidad, tomando como referencia modelos regulatorios similares al de Uruguay . En distintos despachos empresariales comenzaron a interpretar el proyecto como un intento de rediseñar de raíz el funcionamiento del sistema asegurador argentino.

Mientras Plate buscaba desacreditar la propuesta, el documento empezó a circular en despachos oficiales y terminó llegando al equipo de Federico Sturzenegger , que tomó buena parte de esa arquitectura para el capítulo asegurador del megaproyecto que pronto ingresará al Congreso.

Aunque todavía no se conoció la letra definitiva, varias de aquellas ideas terminaron incorporadas al paquete elaborado por el Ministerio de Desregulación. Según pudo reconstruir Letra P, la iniciativa avanzará sobre cambios estructurales para compañías, intermediarios y criterios regulatorios del mercado asegurador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2049920043022971205?s=20&partner=&hide_thread=false NEGOCIOS | Aseguradoras: un proyecto de reforma desata una interna en el sectorhttps://t.co/zffYdaOS7t — LETRA P (@Letra_P) April 30, 2026

En el sector sostienen que buena parte del esquema conceptual del proyecto tomó elementos discutidos previamente alrededor del texto de Urdiroz y de experiencias internacionales de apertura del mercado. La diferencia es que ahora esos lineamientos cuentan con respaldo explícito de la Casa Rosada.

El golpe político para la Superintendencia de Seguros

La consecuencia inmediata fue un visible debilitamiento político del titular de la Superintendencia de Seguros, que hasta ahora funcionó como principal centro de interlocución del negocio asegurador, administrando tensiones entre compañías, autorizaciones y ritmos regulatorios. Pero también es un nicho financiero que, no sin tensiones, manejan el ministro de Economía, Toto Caputo, y su compañero, el ex-ARCA Juan Pazo.

Sin embargo, el avance del megaproyecto y el aval presidencial comenzaron a desplazar el eje de decisión hacia el Ministerio de Desregulación. En despachos empresarios y estudios vinculados al sector aseguraron que el mensaje ya fue entendido: la interlocución política de la reforma empezó a mudarse desde la Superintendencia hacia el despacho de Sturzenegger.