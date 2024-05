Los dinosaurios de Javier Milei, expertos en retroceder y polarizar

Sánchez también sostuvo, días después de su rutilante exposición en España, en diálogo con Radio Mitre, que los hijos de parejas divorciadas tienen mayor ansiedad y peor rendimiento escolar, basándose en un estudio “muy serio” que no pudo ser encontrado. Benegas Lynch quiso aclarar el asunto: “No dijo que eran inferiores, sino que tenían resultados más bajos en el colegio. Yo no me atrevería a decir eso, porque puede ser un dato que no tiene relación de causa-efecto”. Menos mal.