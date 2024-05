Javier Milei lo hizo: los discursos de odio impactan en la vida real

Hace un año, en este medio, la socióloga Micaela Cuesta cuestionaba la defensa de los discursos de odio con el argumento de la libertad de expresión. “La libertad de expresión en los sistemas democráticos no es irrestricta", sostenía y explicaba que la legislación "establece límites que implican no habilitar, no permitir o incluso sancionar todos aquellos enunciados que inciten a la violencia, a la discriminación, al odio racial”. En el gobierno de Javier Milei esas consideraciones se vuelven cada vez más actuales: dos mujeres lesbianas –Pamela Cobos y Mercedes Roxana Figueroa- murieron y dos continúan hospitalizadas con heridas graves como consecuencia de un crimen de odio cometido por un vecino.