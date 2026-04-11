La hora de los intendentes: todos a la cancha por el sillón de Kicillof

La hora de los intendentes: todos a la cancha por la gobernación y las listas

Intendentes e intendentas del peronismo de la provincia de Buenos Aires están en pleno movimiento para posicionarse de cara a la discusión que se abrirá para la elección de 2027, especialmente la gobernación. Muchos creen que, posiblemente, esta vez, llegó su hora.

Tienen poder territorial, especialmente las figuras que gobiernan grandes municipios del conurbano bonaerense, muchos de ellos con más habitantes que una provincia. Sin embargo, con altos niveles de imagen positiva entre su electorado, no han logrado que alguno llegue a la gobernación bonaerense.

Es más, las tres últimas figuras que se sentaron en el sillón de Rocha fueron importadas de la Ciudad de Buenos Aires: Daniel Scioli , María Eugenia Vidal y Axel Kicillof . En una reunión que juntó a la vieja guardia duhaldista en La Plata , el expresidente y exgobernador Eduardo Duhalde, ese día homenajeado, dijo que esta vez quien se siente en el sillón de Rocha “tiene que ser bonaerense”.

Lo hacen mientras maniobran para sobrellevar la crisis social y económica que azota a los municipios debido a la baja en la coparticipación, la recaudación y el aumento de las demandas sociales, especialmente en alimentos y medicamentos, ante un gobierno nacional en retirada y otro, el bonaerense, sometido al ajuste.

Hace tiempo que el peronismo bonaerense llegó en su conjunto a un acuerdo en torno a la competencia por la gobernación: que caminen todos los que quieran, sin tirarse. Cuando llegue el momento de las definiciones, se verá.

“El acuerdo es que cada uno camine sin joder al otro y después vemos quién es el candidato o candidata”, afirma a Letra P un intendente que está en esa carrera y asegura que el tema se habló con el gobernador. Cerca de Kicillof lo confirman: “Sí, es así, no es que hubo una reunión donde se estableció eso, pero sí es lo que está acordado desde el principio”, ratificaron.

Larroque y Ferraresi

La búsqueda por la sucesión de Axel Kicillof

En esa marco de libertad de acción, hay una larga lista de intendentes que buscan pelear por la candidatura a gobernador en 2027. Ya lo habían intentado en 2019. Sonaban nombres como los de Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Martín Insaurralde (exintendente de Lomas de Zamora), entre otros. Pero Cristina Fernández de Kirchner optó por quien había sido su último ministro de Economía, embarcado hacía tiempo en recorrer en un Renault Clio la provincia de Buenos Aires.

Durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri en la nación y de María Eugenia Vidal en la provincia, los intendentes e intendentas se fueron agrupando bajo diferentes nombres para fortalecerse con miras a las negociaciones hacia afuera y hacia adentro del peronismo. Así aparecieron los grupos Esmeralda, Fénix y Establo. Manejaban también el PJ bonaerense con la presidencia compartida entre Gustavo Menéndez (Merlo) y Fernando Gray (Esteban Echeverría). Muchos creyeron que al fin había llegado su hora, pero no fue así.

En este contexto, con Javier Milei en la presidencia, el peronismo sin una conducción clara y con Kicillof sin posibilidad de reelegir, varios dirigentes de la provincia de Buenos Aires creen que finalmente puede ser que haya llegado su momento. No hay una figura preponderante que pueda elegir a dedo, ni tampoco ninguna figura que sobresalga sobre otros. Todos los intendentes e intendentas con voluntad de suceder a Kicillof están largando desde la misma línea de salida.

Lanzamiento Mariel Fernandez

El problema de la re reelección y la búsqueda del desdoblamiento

Pero, intendentes e intendentas no caminan solo con el objetivo del sillón de Kicillof. La imposibilidad de reelección para muchos de ellos es un problema. Si bien empujan una modificación en la norma, todavía no han logrado el apoyo suficiente en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Tampoco iniciaron la vía legal.

En ese marco, hay incertidumbre respecto de si más de ochenta intendentes de la provincia podrán ir por la reelección o no. Por lo que muchos buscan instalarse y generar alianzas para lograr ocupar espacios en 2027 más allá de la gobernación, ya sea en la fórmula bonaerense, en la nacional, en las listas de senadores nacionales o las nóminas para la legislatura bonaerense. La cuestión es llegar al momento de las definiciones bien posicionados.

Además de la reelección, la gran mayoría de intendentes e intendentas, incluso muchos que se opusieron en 2025 quieren el desdoblamiento electoral. Están convencidos que esa es la estrategia que les permitirá sostener sus distritos, y que prácticamente aseguraría la continuidad de un nuevo gobierno peronista para el próximo período.

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Intendentes de recorrida

Son varias las figuras con poder territorial que ya están recorriendo la provincia de Buenos Aires. Por el Movimiento Derecho al Futuro, alineado con Kicillof ya se perfila Ferraresi -que en los últimos días tuvo el apoyo de Andrés Larroque- aunque también está en campaña el exintendente de San Martín y ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, a quien por seguir ejerciendo la conducción política de su municipio se lo cuenta en la bolsa intendentista. Ambos se mostraron juntos días atrás en Avellaneda y se llenaron de elogios pese a saber que están corriendo la misma carrera. Por ese sector aparece ultra activo el intendente de La Plata, Julio Alak.

Un exintendente experimentado que participó la semana pasada de la cena en homenaje a Duhalde planteó una estrategia clara del sector: “Tienen que salir y caminar, no pelearse, jugar limpio, y llegado el momento se definirá quién está mejor parado para competir en interna con otros sectores”, dijo en la misma línea del acuerdo de competencia mencionado.

Julio Alak Axel Kicillof

También el mediocampismo se está moviendo. El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, está de recorrida por diferentes municipios, consolidando un bloque de alcaldes del que también forman parte sus pares Federico Achaval (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). El pilarense también está en carrera.

Además está lanzada Mariel Fernández (Moreno), que ya tuvo su puntapié inicial con un acto en la ciudad de Buenos Aires, se reunió con Miguel Ángel Pichetto y seguirá avanzando. La dirigente ya manifestó su voluntad de ser candidata a la gobernación. También lo hizo Gustavo Menéndez (Merlo). Ambos son cercanos a CFK pero mantienen un diálogo fluido con Kicillof.

En el kirchnerismo, la figura más fuerte que presenta la tropa de la expresidenta es la de Mayra Mendoza, de licencia en la intendencia de Quilmes para asumir como diputada provincial luego de haber sido candidata en la última elección legislativa.