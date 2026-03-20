Ley Bullrich

El Colegio de Abogados de Córdoba va a la Justicia para frenar artículos de la reforma laboral

La entidad a cargo de Eduardo Bittar presentó una cautelar para suspender normas sobre honorarios y costas. Las advertencias sobre el ejercicio profesional.

Por Letra P | Periodismo Político
Abogados de Córdoba debatieron sobre la reforma laboral

Abogados de Córdoba debatieron sobre la reforma laboral

El Colegio de Abogados de Córdoba, presidido por Eduardo Bittar, activó la vía judicial contra la reforma laboral y presentó una medida cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°4 para suspender la aplicación de dos artículos que, advierte, afectan el ejercicio independiente de la abogacía y el acceso a la justicia.

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La acción fue impulsada en conjunto con más de 25 colegios profesionales de todo el país y apunta específicamente contra las disposiciones que habilitan el pago de honorarios en cuotas y establecen una responsabilidad solidaria objetiva en materia de costas, aspectos que —según la entidad— vulneran garantías profesionales y pueden impactar negativamente en el derecho de defensa.

La reforma laboral suma frentes

El planteo judicial se inscribe en el clima de tensión que rodeó el debate parlamentario de la reforma, cuestionada por distintos sectores profesionales y sindicales desde su tratamiento en el Congreso.

Desde el colegio cordobés sostienen que estas normas alteran las condiciones del ejercicio liberal de la profesión y pueden desincentivar la litigación en defensa de trabajadores o sectores vulnerables, al trasladar mayores riesgos económicos a los abogados.

Con la cautelar ya en trámite, el objetivo es lograr una suspensión inmediata de las disposiciones hasta que la Justicia resuelva el fondo del planteo, en una ofensiva coordinada a nivel nacional que busca instalar el tema en la agenda política y judicial.

La lectura del Colegio de Abogados de Córdoba

Para el Colegio, la discusión excede el interés corporativo y pone en debate el funcionamiento del sistema judicial.

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Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de C&oacute;rdoba

Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba

“Defender la abogacía es defender la justicia”, remarcaron desde la institución, al ratificar que continuarán impulsando acciones para proteger los derechos profesionales y el acceso efectivo a la tutela judicial, en un escenario donde la reforma laboral sigue acumulando resistencias.

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