León XIV y la gira sudamericana: Argentina espera mientras el Vaticano frena las confirmaciones prematuras

La visita de León XIV a Argentina ingresó en una etapa de alta probabilidad, aunque el Vaticano mantiene el hermetismo que caracteriza a la nueva gestión pontificia. Mientras crecen las señales sobre una gira por Perú, Uruguay y territorio argentino, la Iglesia local conserva una prudencia que contrasta con los anuncios prematuros realizados en otros países.

La posibilidad de que León XIV concrete su primer viaje a América del Sur como pontífice dejó de ser una simple hipótesis . Las señales que llegan desde distintos despachos eclesiásticos y diplomáticos convergen en una misma dirección: una gira regional por los tres países aparece cada vez más cerca de transformarse en realidad.

Sin embargo, en el Vaticano nadie está dispuesto a alterar los procedimientos que Robert Prevost impuso desde el inicio de su pontificado. La regla es clara. Los viajes apostólicos se anuncian exclusivamente a través de los canales oficiales de la Santa Sede y dentro de una ventana temporal que suele abrirse alrededor de tres meses antes de la visita.

Esa lógica explica por qué en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina ( CEA ) nadie se apresuró a confirmar una noticia que todavía no existe formalmente. El presidente del Episcopado, Marcelo Colombo , fue terminante. "A nosotros no nos llegó nada", dijo al ser consultado sobre una eventual escala argentina.

La actitud de los obispos argentinos contrasta con el comportamiento observado en otros países de la región. Tanto autoridades políticas peruanas como referentes eclesiásticos uruguayos ya dieron prácticamente por descontada la llegada del pontífice, pese a que la comunicación oficial aún no fue emitida por la oficina de prensa vaticana.

Prudencia argentina y anuncios prematuros

El caso más evidente ocurrió en Perú. El presidente interino José María Balcázar aseguró tras una audiencia en Roma que el papa visitará su país durante la primera quincena de noviembre. Incluso detalló ciudades, tiempos de permanencia y posibles recorridos que incluirían Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa.

Algo similar ocurrió en Uruguay. El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, afirmó públicamente que León XIV viajará a ese país en noviembre y hasta mencionó posibles destinos como Florida y algún departamento del norte uruguayo.

león xiv y el presidente interino de Perú León XIV recibió en audiencia al presidente peruano interino José María Balcázar Vatican Media

En la diplomacia pontificia observan esos movimientos con cierta incomodidad. No porque contradigan necesariamente los planes en elaboración, sino porque alteran una tradición que Roma cuida con celo. El Vaticano define fechas, ciudades, recorridos y duración de las visitas. Los gobiernos reciben luego la información y colaboran con la organización.

La diferencia quedó expuesta también en la reacción argentina. Mientras sectores políticos cercanos al presidente Javier Milei alimentaron expectativas sobre una inminente confirmación, la jerarquía católica evitó sumarse a las especulaciones. En la Iglesia consideran que cualquier anuncio anticipado puede generar frustraciones innecesarias o tensiones diplomáticas.

No es un dato menor. La experiencia reciente mostró que los viajes papales suelen sufrir modificaciones hasta último momento por razones logísticas, pastorales o políticas. Más aún cuando se trata de giras multinacionales de fuerte complejidad organizativa.

Perú, la variable que condiciona el anuncio

La principal novedad de las últimas horas no surgió de Buenos Aires, sino de Lima. El escenario político peruano comenzó a introducir una cuota de incertidumbre que podría explicar por qué el anuncio formal todavía no llegó.

El candidato izquierdista Roberto Sánchez, que disputa voto a voto la presidencia con Keiko Fujimori, anunció que solicitará la anulación de la votación de los peruanos residentes en el exterior. La decisión abrió la puerta a una nueva etapa de impugnaciones y controversias institucionales.

En la Santa Sede siguen de cerca esa evolución. Nadie imagina una cancelación de la gira, pero sí existe conciencia de que una crisis poselectoral prolongada podría volver inconveniente la oficialización de una visita apostólica en medio de un clima político enrarecido.

La situación adquiere una relevancia especial porque Perú constituye el corazón simbólico del viaje. Allí Prevost desarrolló buena parte de su tarea pastoral, obtuvo la ciudadanía peruana y construyó el vínculo que marcó gran parte de su trayectoria eclesiástica antes de desembarcar en Roma de la mano del papa Francisco.

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Por esa razón, cualquier alteración significativa del contexto peruano repercute inevitablemente sobre el resto del recorrido regional. En el esquema que circula desde hace meses, las escalas de Argentina y Uruguay aparecen asociadas a la visita peruana dentro de una misma gira continental.

Lugares que imagina la política y los que decidirá el Vaticano

En Argentina, mientras tanto, comenzaron a multiplicarse las especulaciones sobre posibles destinos. El arzobispo Colombo imaginó celebraciones multitudinarias en grandes avenidas porteñas o incluso en el estadio Monumental. También mencionó alternativas como Córdoba, Santiago del Estero y la Patagonia.

En distintos ámbitos eclesiásticos aparecen además nombres recurrentes como Luján, por su centralidad mariana, y algún punto del extremo sur argentino vinculado a la proyección antártica.

Nada de eso, sin embargo, forma parte todavía de una agenda oficial. La decisión final dependerá exclusivamente del Vaticano, que suele evaluar criterios pastorales, logísticos, diplomáticos y de seguridad antes de cerrar un itinerario.

Como adelantó Letra P en febrero, la primera quincena de noviembre figura desde hace meses entre las alternativas con mayores posibilidades dentro de la planificación vaticana. Las recientes declaraciones de autoridades peruanas y uruguayas reforzaron esa hipótesis, aunque todavía sin validación formal de Roma.

Por ahora, la única certeza es que la expectativa crece. El gobierno de Milei observa la posibilidad de una fotografía de enorme valor político e internacional. La Iglesia argentina espera un acontecimiento histórico con prudencia institucional. Y el Vaticano, fiel al estilo de León XIV, sigue administrando los tiempos.

La maquinaria diplomática parece estar en marcha. Falta apenas el paso que en Roma consideran imprescindible: que la confirmación llegue por la única voz autorizada para hacerlo. La del propio Vaticano.