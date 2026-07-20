León XIV y la cultura del encuentro: dirigentes llamaron a enfrentar la polarización con diálogo social

La Región Buenos Aires de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina reunió a dirigentes políticos, sindicales, empresariales, universitarios y de organizaciones sociales en la primera Jornada Patria por la Cultura del Encuentro. Bajo el lema "De Francisco a León XIV en tiempos de polarización", el encuentro planteó la necesidad de reconstruir el diálogo social para enfrentar la fragmentación que atraviesa el país.

La convocatoria coincidió con una nueva conmemoración de la independencia argentina y tuvo como eje la búsqueda de consensos entre representantes de municipios, legisladores de distintos espacios políticos, movimientos populares, cámaras empresarias, cooperativas, estudiantes y autoridades universitarias. El objetivo fue promover una agenda común basada en la justicia social y la fraternidad.

Durante la jornada se desarrollaron seis comisiones de trabajo dedicadas a debatir temas vinculados con la doctrina social de la Iglesia. Entre los ejes abordados estuvieron la innovación tecnológica con la dignidad humana en el centro, la brecha digital, el principio de subsidiariedad, la salud mental, la polarización política y el futuro del trabajo.

Entre los participantes estuvieron el gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario , y los jefes comunales Fernando Espinoza , Jorge Ferraresi , Ariel Sujarchuk , Alberto Descalzo , Mariel Fernández , Mariano Cascallares y Gabriel Katopodis .

La convocatoria reunió a obispos de distintas diócesis de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Carlos José Tissera , Oscar Ojea , Maximiliano Margni , Juan José Chaparro , Pedro Cannavó y Eduardo García . Durante la jornada se desarrollaron comisiones de trabajo que analizaron los principales desafíos sociales y elaboraron un documento consensuado.

También participaron representantes del Poder Judicial, como el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, además de fiscales y magistrados.

El ámbito académico tuvo una fuerte presencia con rectores y autoridades de universidades nacionales. Asistieron Jaime Perczyk por la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), Jorge Calzoni por la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), representantes de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), Carlos Greco por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Pablo Domenichini por la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), María Alejandra Zinni por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Carlos Rodríguez por la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) y Walter Panessi por la Universidad Nacional de Luján (UNLu).

Polarización, diálogo social y bien común

El mensaje final destacó el valor simbólico del Pequeño Cottolengo Don Orione, sede del encuentro, al señalar que representa un modelo de inclusión donde prevalece el cuidado de las personas más vulnerables por encima de cualquier lógica de eficiencia económica. Los participantes reconocieron la tarea de trabajadores y directivos de la institución como un ejemplo de compromiso social.

El documento también advirtió que la región metropolitana y el país atraviesan un profundo proceso de polarización que dificulta la construcción de una identidad común. Según el texto, la discusión pública se encuentra alejada de las principales preocupaciones de la sociedad, marcadas por el deterioro del empleo, el crecimiento de la pobreza y la exclusión social.

En ese contexto, los asistentes reivindicaron el concepto de la política como servicio al bien común, retomando las enseñanzas del papa Francisco y las reflexiones de la encíclica Fratelli Tutti. El mensaje sostuvo que la actividad política debe recuperar su dimensión ética y evitar quedar subordinada tanto a intereses sectoriales como a criterios exclusivamente económicos.

El mensaje de León XIV y la cultura del encuentro

El documento también recuperó recientes expresiones del papa León XIV, quien durante una gira pastoral por España advirtió sobre el crecimiento de la polarización y afirmó que "no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad". Además, alertó sobre el riesgo de construir liderazgo político alimentando las divisiones sociales mientras continúa la vulneración de la dignidad humana.

Los participantes manifestaron su expectativa de que una eventual visita de León XIV a la Argentina contribuya a fomentar el diálogo y ayude a enfrentar los problemas sociales con una mirada que supere las simplificaciones y promueva acuerdos duraderos.

Como cierre, la Comisión Episcopal de Pastoral Social sostuvo que la jornada reafirmó la necesidad de fortalecer el diálogo entre todos los sectores como herramienta para construir un proyecto provincial y nacional más justo. El mensaje concluyó con un llamado a dejar de lado las disputas estériles y priorizar la construcción de vínculos capaces de responder a las necesidades reales de la sociedad.