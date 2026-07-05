Gira sudamericana de León XIV: la confirmación oficial viene llegando

El Vaticano demora el anuncio oficial de la gira sudamericana de León XIV pese a que el itinerario está prácticamente cerrado: diez días en Perú , tres en la Argentina y uno y medio en Uruguay durante la primera quincena de noviembre. La ajustada segunda vuelta peruana entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez explicaría la cautela romana.

Pocas veces un viaje papal circuló con tantos detalles antes de que la Secretaría de Estado de la Santa Sede, la única voz con autoridad para hacerlo, lo confirmara. Cancilleres, obispos, arzobispos y hasta mandatarios interinos fueron adelantando fechas, ciudades y duración de una gira que, según el criterio invariable de la diplomacia pontificia, no existe hasta que la Sala Stampa la haga pública.

Como reconstruyó Letra P sobre la posible visita de León XIV al país, esa asimetría entre la información que circula y la que se oficializa es, en sí misma, la noticia.

La versión que actualmente reúne mayor consenso -confirmada por el obispo castrense argentino Santiago Olivera tras saludar al papa en una audiencia general- sostiene que el recorrido comenzará en Perú con una estadía de diez días, continuará en la Argentina durante tres jornadas y cerrará con una escala de un día y medio en Uruguay.

El orden no es menor: arranca en el país donde Robert Prevost vivió media vida sacerdotal y episcopal, y despide la gira en los dos únicos territorios de la región, junto con Venezuela , que el papa Francisco nunca visitó.

Un dato que habla más que cualquier comunicado

Mientras la confirmación formal no llega, un detalle indirecto alimenta las especulaciones: la agenda de audiencias generales publicada en la web oficial de Vatican News no registra actividad para el miércoles 11 de noviembre, mientras que sí aparecen previstas las del 4 y el 18 de ese mes.

La lectura eclesiástica es unánime: ese vacío en el calendario romano coincide exactamente con la ventana de la gira sudamericana y funciona, de hecho, como la pista más concreta que existe hasta ahora sobre las fechas reales del viaje.

Perú, la variable que frena el sello final

Si el anuncio no llegó todavía, buena parte de la explicación está en Lima. La ajustadísima segunda vuelta presidencial entre Fujimori y Sánchez -resuelta por menos de 40.000 votos y todavía resistida por el candidato de izquierda, que apelará ante el máximo tribunal electoral- introdujo una variable que en el Vaticano se leyó con particular sensibilidad.

La gira sudamericana de León XIV entra en modo incerteza por la puja electoral en Perú Redes sociales

La diplomacia pontificia habría preferido evitar que la oficialización de la gira coincidiera con un escenario de conflicto poselectoral en el país donde comienza el recorrido y donde León XIV construyó buena parte de su identidad pastoral.

El criterio que rige puertas adentro de la Curia es taxativo: no se anuncia una gira hasta que cada aspecto pastoral, protocolar, institucional y de seguridad está completamente resuelto, y Perú, por ahora, no terminó de despejar esa última incógnita.

Escala argentina, la más indefinida de las tres

Si el capítulo peruano explica la demora general, el tramo local es el que concentra mayor incertidumbre puertas adentro de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Buenos Aires -con una actividad masiva que podría desarrollarse en una avenida porteña o en el estadio Monumental, tal como sugirió la oferta formal que le acercó River Plate a la Santa Sede- y Córdoba aparecen como las dos escalas con mayor grado de consenso.

La duda mayor pasa por Luján: en los despachos eclesiásticos se descuenta la visita a la basílica mariana, pero no está resuelto si habrá una misa o simplemente una instancia de veneración ante la Virgen, en un esquema similar al que León XIV empleó semanas atrás con la Almudena durante su viaje a España.

El canciller Pablo Quirno le entrega al papa León XIV la invitación para visitar Argentina

A esas dos incógnitas se suma una tercera, la más reciente: según trascendió entre autoridades eclesiásticas chilenas, la escala en Santiago del Estero -promovida inicialmente por tratarse de la diócesis primada y cuna de la primera santa argentina, Mama Antula- no termina de confirmarse por cuestiones logísticas y de seguridad.

Esa dificultad reabrió la alternativa de sumar una sede en la Patagonia, ligada a los 150 años de evangelización salesiana en la región, como reemplazo o complemento de la escala santiagueña.

Uruguay, el tramo más resuelto

En contraste con el hermetismo argentino, el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, fue el más explícito de los tres países al confirmar públicamente que León XIV visitará la capital uruguaya y el departamento de Florida -sede de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país- además de una localidad del norte todavía sin definir, aunque con la condición de que se trate de un punto nunca antes visitado por un pontífice.

Cancilleres que se adelantan en redes, presidentes interinos que confirman fechas en offside diplomático y obispos que describen itinerarios con nombre y apellido de cada ciudad: la gira de León XIV por Sudamérica acumula, como pocas veces en la historia reciente, todos los insumos de una confirmación excepto la única voz autorizada para emitirla.

Como consignó Letra P desde febrero, cuando esta hipótesis empezaba a circular apenas como rumor, la primera quincena de noviembre sigue siendo la ventana con mayor consenso. Resta que Roma diga la última palabra.